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  • Луческу получит от «Зенита» 2,5 миллиона в случае увольнения

Луческу получит от «Зенита» 2,5 миллиона в случае увольнения

15 марта 2017, 13:23
30

Стали известна сумма, которую главный тренер «Зенита» Мирча Луческу получит в случае своего увольнения из клуба. Отмечается, что сине-бело-голубые выплатят румынскому специалисту 2,5 миллиона евро в случае расторжения контракта.

«Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка 2,5 миллиона. Также порядка 1 миллиона получат помощники румынского специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» этим летом, подписав с клубом контракт по схеме «2+1». После 19-ти туров РФПЛ команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (30)
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alex1951
1489573794
Хорошо быть тренером,а быть Луческу еще лучше! ...,,шахтер,, Луческу накопал 2.5 лимона - вот это клад! Кот Базилио и лиса Алиса и те позавидовали бы))))))
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and4ever86
1489573843
Еще один пенсионер пришел, нихера не сделал, 2,5 ляма получил и свалил. В этом вся суть структур сгенерированных мутко...
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serhz
1489573879
Газпромовцы !!- возьмите меня на пару дней каким - нибудь тренером , а потом увольняйте ! -согласен на половину от суммы Луческу .
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Футболозавр Рекс
1489573970
Тренеришки нехреново устраиваются! Требований к ним никаких прописать нельзя. Никто не согласится на контракт "клуб может уволить тренера без компенсации за 2 место, 3 поражения подряд и т.д". Зато можно потренировать, обосраться и получить денег выше крыши...
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splint1989
1489576114
А может дело и не в Луческу, может дело то в игроках Зенита??? Может их надо разгонять и подбирать новых игроков, которые нужны тренеру. Почему играет Кокорин, почему Кришито ЦЗ, врятли тренер их от хорошей жизни ставит, В составе Анюков ,которому 100 уже, видимо купили не тех игроков, кто уж в этом виноват никто не узнает, ну и Иванович, это похороны...
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Чеба
1489576146
Наконец-то и у Зенита начались проблемы такого характера, а то вознесли их до небес...Пусть в ЛЕ поиграют сезончик)
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DIDI 23
1489577521
С тренерами чехарда. Дело не в игроках и тренерах. Дело в их зарплате. Надо з.п. всем по минимуму и вводить КТУ с миллионными премиями..
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Мары
1489577549
Не плохо Будулай поцыганил. Народное достояние уже согласно его табору 2,5 лимона евро отстегнуть. Шоб я так жил, епт.
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Путник 13
1489578970
Надо вводить потолок зарплат всем.., убирать лимит,вместо церквей на каждом углу строить спортивные детские площадки и футбольные бесплатные поля для детей..
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Zenit-84
1489579233
Уже на третьем... Пора 2.5 миллиона отдать
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