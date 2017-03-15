Луческу получит от «Зенита» 2,5 миллиона в случае увольнения

Стали известна сумма, которую главный тренер «Зенита» Мирча Луческу получит в случае своего увольнения из клуба. Отмечается, что сине-бело-голубые выплатят румынскому специалисту 2,5 миллиона евро в случае расторжения контракта.

«Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка 2,5 миллиона. Также порядка 1 миллиона получат помощники румынского специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» этим летом, подписав с клубом контракт по схеме «2+1». После 19-ти туров РФПЛ команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.