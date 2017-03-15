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    Луческу получит от «Зенита» 2,5 миллиона в случае увольнения

    Стали известна сумма, которую главный тренер «Зенита» Мирча Луческу получит в случае своего увольнения из клуба. Отмечается, что сине-бело-голубые выплатят румынскому специалисту 2,5 миллиона евро в случае расторжения контракта.

    «Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка 2,5 миллиона. Также порядка 1 миллиона получат помощники румынского специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» этим летом, подписав с клубом контракт по схеме «2+1». После 19-ти туров РФПЛ команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: ТАСС

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    15.03.2017 13:23
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 15 марта 2017, 19:50

      быстрее бы решили этот вопрос и отправили его по дальше...

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 марта 2017, 15:00

      Уже на третьем... Пора 2.5 миллиона отдать

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 марта 2017, 14:56

      Надо вводить потолок зарплат всем.., убирать лимит,вместо церквей на каждом углу строить спортивные детские площадки и футбольные бесплатные поля для детей..

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 марта 2017, 14:54

      Источника отловить.
      Будулая до конца сезона -не увольнять.
      Будет хуже.

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 15 марта 2017, 14:42

      2.5 мульта? - Так работать можно!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 14:32

      Не плохо Будулай поцыганил.
      Народное достояние уже согласно его табору 2,5 лимона евро отстегнуть.
      Шоб я так жил, епт.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Мары 15 марта 2017, 14:43

      ))))))))Получит 2,5 мульта и дальше кочевать)))))))))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Чеба 15 марта 2017, 14:46

      Да уж.С такими деньжищами можно место в правительстве какого нибудь африканского государства купить и жить себе в окружении наложниц.
      Грёбаный екибастос.

      -3
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Мары 15 марта 2017, 15:01

      )))))))))Или фильм снять: "Как я загубил кинул зенит". И получить еще больше лавандоса)))

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Чеба 16 марта 2017, 22:20

      Угу.

      А перелётный мудвень с комментарием чуть выше, с тобой не согласен.

      -3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 марта 2017, 14:32

      С тренерами чехарда. Дело не в игроках и тренерах. Дело в их зарплате. Надо з.п. всем по минимуму и вводить КТУ с миллионными премиями..

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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 марта 2017, 14:30

      денег не считает Народное достояние,спонсирует немецкую команду зачем то.лучше бы футбольную школу,где нибудь в глубинке открыли

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 15 марта 2017, 14:09

      Наконец-то и у Зенита начались проблемы такого характера, а то вознесли их до небес...Пусть в ЛЕ поиграют сезончик)

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      Рейтинг: +581

      Чеба > ZenitGunner 15 марта 2017, 14:19

      Я имел ввиду еще один)

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      Рейтинг: +370

      splint1989 15 марта 2017, 14:08

      А может дело и не в Луческу, может дело то в игроках Зенита??? Может их надо разгонять и подбирать новых игроков, которые нужны тренеру. Почему играет Кокорин, почему Кришито ЦЗ, врятли тренер их от хорошей жизни ставит, В составе Анюков ,которому 100 уже, видимо купили не тех игроков, кто уж в этом виноват никто не узнает, ну и Иванович, это похороны...

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