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    «Крылья Советов» примут «Ростов» в Самаре

    14 марта комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей посетила стадион «Металлург» в Самаре и после тщательного осмотра газона разрешила проведение матча 20-го тура российской Премьер-лиги между местными «Крыльями Советов» и «Ростовом». Таким образом, жители города получат возможность поддержать свою команду в противостоянии с участником плей-офф Лиги Европы. Игра состоится 19 марта и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Предыдущий номиниально домашний матч Премьер-лиги в рамках 18-го тура команда из Самары провела в Уфе, уступив «Локомотиву» со счетом 0:3.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    14.03.2017 18:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 марта 2017, 10:21

      Победы Ростову!!!

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 15 марта 2017, 10:07

      В Самаре будет непросто, а кому сейчас легко? Удачи Мужики !!!

      -1
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 15 марта 2017, 09:45

      наконец-то, в Самаре соскучились по Большому Футболу!!!

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 15 марта 2017, 08:20

      хорошо, а то на искусственном поле не хватало еще играть сейчас...

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