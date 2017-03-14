«Крылья Советов» примут «Ростов» в Самаре

14 марта комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей посетила стадион «Металлург» в Самаре и после тщательного осмотра газона разрешила проведение матча 20-го тура российской Премьер-лиги между местными «Крыльями Советов» и «Ростовом». Таким образом, жители города получат возможность поддержать свою команду в противостоянии с участником плей-офф Лиги Европы. Игра состоится 19 марта и начнется в 15:00 по московскому времени.

Предыдущий номиниально домашний матч Премьер-лиги в рамках 18-го тура команда из Самары провела в Уфе, уступив «Локомотиву» со счетом 0:3.