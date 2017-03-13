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    РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»

    В рамках 19-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Краснодару», ведя в счете по ходу встречи. В первом тайме точным ударом отметился хавбек железнодорожников Владислав Игнатьев. Во второй половине игры голы Павла Мамаева, а затем Вандерсона принесли победу краснодарцам.

    Таким образом, «Краснодар» вышел на четвертую позицию в чемпионате России. «Локомотив» остался на 10-й строчке.

    Россия. Премьер-лига. 19-й тур

    Локомотив – Краснодар – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция матча

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 36; 1:1 – Мамаев, 56; 1:2 – Вандерсон, 64.

    Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев (Коломейцев, 62), Ал. Миранчук, Майкон.

    Краснодар: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев (Мамаев, 55), Перейра (Каборе, 65), Клаэссон (Окриашвили, 73), Вандерсон.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 21:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 марта 2017, 04:13

      Учитывая то, что со своими командами, ну за которые я болею, у меня со ставками получается всё наоборот, пошла на хитрость сама с собою, в душе желая победы "быкам, поставила на "Локо"", и закономерность сработала, а то что проиграла свои кровно заработанные 800 б, ерунда, главное победа

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > арейская 14 марта 2017, 05:13

      ставь на Сельту - обязательно! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Аид666 14 марта 2017, 05:46

      Так и сделаю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > gosproektikabinet 14 марта 2017, 13:15

      Ну, где-то так...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 марта 2017, 00:28

      ...браво–Краснодар!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 13 марта 2017, 22:04

      Очень рад за быков!!! Волевая победа!!!

      3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 13 марта 2017, 21:49

      Ждем достойной игры с сельтой, Смолова не хватало. Вперед БЫКИ

      4
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 марта 2017, 21:43

      Ну наконец-то порадовал МЕНЯ Краснодар

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 марта 2017, 21:42

      Теперь с Сельтой пжлста как минимум так же)

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 марта 2017, 21:28

      Перед игрой с Сельтой хороший заряд эмоций, плюс стопудовый пеналь на "ване" не поставил Мешков!!! Напрягает только что пропускает Краснодар практически в каждом матче!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 марта 2017, 21:27

      Победа!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 13 марта 2017, 21:26

      Красавцы Краснодар, красивая игра, красивые голы, молодцы ребята!!!

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 марта 2017, 21:26

      Быки, с Победой! Вы были хороши!!!

      1
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