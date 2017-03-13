РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»

В рамках 19-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Краснодару», ведя в счете по ходу встречи. В первом тайме точным ударом отметился хавбек железнодорожников Владислав Игнатьев. Во второй половине игры голы Павла Мамаева, а затем Вандерсона принесли победу краснодарцам.

Таким образом, «Краснодар» вышел на четвертую позицию в чемпионате России. «Локомотив» остался на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

Локомотив – Краснодар – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Игнатьев, 36; 1:1 – Мамаев, 56; 1:2 – Вандерсон, 64.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев (Коломейцев, 62), Ал. Миранчук, Майкон.

Краснодар: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев (Мамаев, 55), Перейра (Каборе, 65), Клаэссон (Окриашвили, 73), Вандерсон.

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