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  • РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»

РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом»

13 марта 2017, 21:24
14

В рамках 19-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Краснодару», ведя в счете по ходу встречи. В первом тайме точным ударом отметился хавбек железнодорожников Владислав Игнатьев. Во второй половине игры голы Павла Мамаева, а затем Вандерсона принесли победу краснодарцам.

Таким образом, «Краснодар» вышел на четвертую позицию в чемпионате России. «Локомотив» остался на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

Локомотив – Краснодар – 1:2 (1:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Игнатьев, 36; 1:1 – Мамаев, 56; 1:2 – Вандерсон, 64.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев (Коломейцев, 62), Ал. Миранчук, Майкон.

Краснодар: Синицын, Шишкин, Калешин, Гранквист, Налдо, Рамирес, Газинский, Жигулев (Мамаев, 55), Перейра (Каборе, 65), Клаэссон (Окриашвили, 73), Вандерсон.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар
Комментарии (14)
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ЖОРРО
1489429515
Молодцы быки!!!!Теперь надо проходить Сельту в четверг!!!
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19element87
1489429612
Красавцы Краснодар, красивая игра, красивые голы, молодцы ребята!!!
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BAIv
1489429669
Победа!!!!
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Сильвербой
1489429703
Перед игрой с Сельтой хороший заряд эмоций, плюс стопудовый пеналь на "ване" не поставил Мешков!!! Напрягает только что пропускает Краснодар практически в каждом матче!
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srg38
1489430558
Теперь с Сельтой пжлста как минимум так же)
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Юрэс
1489430583
Ну наконец-то порадовал МЕНЯ Краснодар
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MURAD F. A.
1489430992
Ждем достойной игры с сельтой, Смолова не хватало. Вперед БЫКИ
Ответить
sobaka120982
1489431856
Очень рад за быков!!! Волевая победа!!!
Ответить
1bear
1489440490
...браво–Краснодар!!!
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арейская
1489453987
Учитывая то, что со своими командами, ну за которые я болею, у меня со ставками получается всё наоборот, пошла на хитрость сама с собою, в душе желая победы "быкам, поставила на "Локо"", и закономерность сработала, а то что проиграла свои кровно заработанные 800 б, ерунда, главное победа
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