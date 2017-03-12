Лингард может получить от «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продлить контракт с клубом. Как сообщается, футболист уже ведет переговоры с манкунианцами. Хавбек хочет на порядок увеличить финансовые условия текущего соглашения. Лингард входит в число наименее оплачиваемых игроков команды. Хавбек хотел бы, чтобы новый контракт был рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых отдал две результативные передачи.