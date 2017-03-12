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    Лингард может получить от «Манчестер Юнайтед» новый контракт

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продлить контракт с клубом. Как сообщается, футболист уже ведет переговоры с манкунианцами. Хавбек хочет на порядок увеличить финансовые условия текущего соглашения. Лингард входит в число наименее оплачиваемых игроков команды. Хавбек хотел бы, чтобы новый контракт был рассчитан на пять лет.

    В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел в чемпионате Англии 14 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.03.2017 09:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 марта 2017, 19:36

      ну как игрок замены ты нам подходишь,а там глядишь к 28 окрепнешь,может и основным станешь!

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