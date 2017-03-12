Венгер до апреля может решить, останется ли он в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшие недели может принять решение о целесообразности оставаться в клубе. Как утверждается, специалист до апреля хочет решить, стоит ли ему подписывать с «канонирами» новый двухлетний контракт. Ранее сам Венгер неоднократно заявлял, что не станет обращаться к данному вопросу пока не завершится текущий сезон.

«Арсенал» после 26 проведенных матчей в чемпионате Англии занимает пятое место в турнирной таблице.