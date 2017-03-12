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    Венгер до апреля может решить, останется ли он в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшие недели может принять решение о целесообразности оставаться в клубе. Как утверждается, специалист до апреля хочет решить, стоит ли ему подписывать с «канонирами» новый двухлетний контракт. Ранее сам Венгер неоднократно заявлял, что не станет обращаться к данному вопросу пока не завершится текущий сезон.

    «Арсенал» после 26 проведенных матчей в чемпионате Англии занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.03.2017 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 12 марта 2017, 19:53

      всем будет только лучше,если он завершит карьеру,ну или перейдет в другой клуб!!!

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