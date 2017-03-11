Мутко: «Из решения ФИФА по моему недопуску не нужно делать всемирную проблему»

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение на тему того, что он не сможет баллотироваться в совет ФИФА. Ранее сообщалось, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям организации.

«Из решения ФИФА не нужно делать всемирную проблему. Я нормально его воспринял. ФИФА ввел такую норму, критерий о политической нейтральности, дал ему толкование.

Конечно, лучше бы сделали это раньше. Тогда не пришлось бы выдвигаться. С другой стороны, это общественная работа. Если откровенно говорить, то по этому вопросу произошла днем утечка информации. Я лично на данный момент не получал подтверждения», – сказал Мутко.