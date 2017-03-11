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    Мутко: «Из решения ФИФА по моему недопуску не нужно делать всемирную проблему»

    Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение на тему того, что он не сможет баллотироваться в совет ФИФА. Ранее сообщалось, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям организации.

    «Из решения ФИФА не нужно делать всемирную проблему. Я нормально его воспринял. ФИФА ввел такую норму, критерий о политической нейтральности, дал ему толкование.

    Конечно, лучше бы сделали это раньше. Тогда не пришлось бы выдвигаться. С другой стороны, это общественная работа. Если откровенно говорить, то по этому вопросу произошла днем утечка информации. Я лично на данный момент не получал подтверждения», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    11.03.2017 08:50
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 марта 2017, 09:19

      Это не всемирная проблема, а всемирная радость, что Мудко не прошёл проверку
      на соответствие требованиям ФИФА. Слабоумным не место в футбольных
      организациях. Это должны понять и в России.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 11 марта 2017, 09:09

      У этого человека никогда нет проблем ... ни в спортивных результатах, ни в допинговых махинациях, ни как теперь проясняется в профессиональной деятельности ...
      и тем не менее. вокруг Мутко всегда "мутно"...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 марта 2017, 08:59

      С чего он взял, что это всемирная проблема, с каких пор Мутко всемирная проблема? Это проблема России и лично Мутко.

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