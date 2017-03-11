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    «Рубин» продлит контракт с Рыжиковым до 2018 года

    «Рубин» в ближайшее время подпишет с голкипером Сергеем Рыжиковым новый контракт. Сообщается, что переговоры между казанским клубом и 36-летним вратарем близки к завершению.

    Трудовой договор будет рассчитан до лета 2018 года. Финансовые условия соглашения останутся неизменными – оклад футболиста составит чуть менее 2 миллионов евро в год.

    Напомним, что Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 17 матчей, в которых пропустил 19 голов.

    Источник: ФАН

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    11.03.2017 07:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 11 марта 2017, 10:04

      Хорошая новость!!

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 11 марта 2017, 09:19

      Могли бы и на 2 года продлить! Возраст хоть и приличный, но не критичный для голкипера, и столько всего для клуба сделал человек!

      0
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 11 марта 2017, 09:19

      Молодец Чижиков ! Успехов в карьере !

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 11 марта 2017, 09:14

      Молодец преданный своей команде не то что некоторые которые бегут куда попало

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 марта 2017, 07:30

      Никаких сомнений!
      Рыжик-это наше все!

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