«Рубин» продлит контракт с Рыжиковым до 2018 года

«Рубин» в ближайшее время подпишет с голкипером Сергеем Рыжиковым новый контракт. Сообщается, что переговоры между казанским клубом и 36-летним вратарем близки к завершению.

Трудовой договор будет рассчитан до лета 2018 года. Финансовые условия соглашения останутся неизменными – оклад футболиста составит чуть менее 2 миллионов евро в год.

Напомним, что Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 17 матчей, в которых пропустил 19 голов.