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    Ерохиным интересуются топ-клубы РФПЛ и команды из Европы, «Ростов» готов продать игрока за 7 миллионов

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что устойчивый интерес к 27-летнему россиянину проявляют почти все ведущие клубы страны. Кроме того, за игрой хавбека следит ряд европейских команд.

    По информации источника, «Ростов» хочет выручить с продажи футболиста около 7 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Ерохин провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ФАН

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    11.03.2017 06:33
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 11 марта 2017, 12:50

      Не стоит идти по стопам Новосельцева

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Lera_Sve 11 марта 2017, 14:37

      Согласен. Новосельцева вернуть надо. Совершенно непонятно, как он в Зените оказался. А Ерохин мне всегда нравился, ещё с Урала.

      0
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve > Zeff 11 марта 2017, 15:01

      Игрок то очень хороший, но все же в топ клуб РФПЛ идти не стоит
      Вот куда-нибудь в Чехию, Португалию, может даже Англию стоит съездить

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Zeff 11 марта 2017, 20:13

      А он и не нужен Ростову...И вряд ли вы его продадите удачно...Верните в Химки- лучший вариант....

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > 11 марта 2017, 20:19

      А вы спросили самого Ерохина ??? 90% игроков Ростова никуда не собираются уходить... И хватит "Бомбардиру" их куда то сватать....Вы этим ставите себя в глупое положение...Кто смог сработаться с Бердыевым, вряд ли начнет его менять, если конечно хочет чего-либо достичь и чему то научиться....Вот об этом спросите у "настоящих" игроков старого Рубина и они вам это подтвердят....

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ > zico2205 13 марта 2017, 16:52

      Это вряд ли, в Химках нет губозакаточных машин.)))

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 марта 2017, 12:25

      Всё пропьём,но флот не опозорим! В Ростове склад Ерохиных?

      0
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      Рейтинг: +33

      kazak162 11 марта 2017, 12:21

      Зачем переходить из одного ведущего клуба в другой ведущий клуб в стране,от добра добра не ищут!

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 марта 2017, 11:38

      Ну 7 млн это не космос..да ещё и паспорт

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 марта 2017, 10:48

      Дороговато будет.

      -1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 11 марта 2017, 09:25

      они у урбана все играют...потом переходят куда нибуть и все..

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 11 марта 2017, 08:33

      В спартак или в европу

      1
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      Рейтинг: +134

      vinsent 11 марта 2017, 08:19

      спросите у нобеля он все знает))

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 марта 2017, 07:54

      распродажа началась...

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 11 марта 2017, 07:51

      пускай напишут какие клубы интерес проявляют )))

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