Ерохиным интересуются топ-клубы РФПЛ и команды из Европы, «Ростов» готов продать игрока за 7 миллионов

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Сообщается, что устойчивый интерес к 27-летнему россиянину проявляют почти все ведущие клубы страны. Кроме того, за игрой хавбека следит ряд европейских команд.

По информации источника, «Ростов» хочет выручить с продажи футболиста около 7 миллиона евро.

В нынешнем сезоне РФПЛ Ерохин провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.