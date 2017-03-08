Калитвинцев: «В матче против «Спартака-Нальчик» я не смог достучаться до ребят»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча 25-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчик» (1:1). По мнению специалиста, соперник москвичей выбрал правильный план на игру.

«Соперник выбрал правильный план на игру, к такой игре и мы готовились. Не хватило агрессии в штрафной. Не умаляя заслуг соперника, все, что сегодня создали гости – это наши ошибки. Эмоции должны быть и при счете 0:0, моя ошибка, что не смог достучаться до ребят», – сказал Калитвинцев.

«Динамо» на данный момент лидирует в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 55 очков.