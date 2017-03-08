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«Краснодар» решил бороться с перекупщиками билетов

8 марта 2017, 11:05
14

Руководство «Краснодара» обратилось к болельщикам своего клуба с просьбой не заниматься покупкой билетов в отличных местах от официальных касс стадиона. В любом другом случае билеты будут аннулированы.

«Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», – говорится в заявлении.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведет в Виго против «Сельты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 9 марта.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар
Комментарии (14)
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alex kidn
1488961233
Номер билета на фото отфотошопить и ни как не аннулировать
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ujin-ug
1488970412
Как аннулировать?! Человек за это деньги заплатил. Это же не скупка краденного! Хочешь покупай, хочешь нет. Надо как то думать внутри клуба, как с этим бороться. Но не так, уж точно!!!
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Сергей1990
1488975074
ну такое себе решение конечно )
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Gullit 76
1488986956
Давно пора право на отстрел этой сволочи ввести!(шучу,но очень хочется)
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Nikiforof
1489048787
Надежда есть.
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