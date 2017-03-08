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    «Краснодар» решил бороться с перекупщиками билетов

    Руководство «Краснодара» обратилось к болельщикам своего клуба с просьбой не заниматься покупкой билетов в отличных местах от официальных касс стадиона. В любом другом случае билеты будут аннулированы.

    «Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», – говорится в заявлении.

    Свой ближайший матч «Краснодар» проведет в Виго против «Сельты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 9 марта.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    08.03.2017 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 9 марта 2017, 11:39

      Надежда есть.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 марта 2017, 18:29

      Давно пора право на отстрел этой сволочи ввести!(шучу,но очень хочется)

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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 8 марта 2017, 15:11

      ну такое себе решение конечно )

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Сергей1990 8 марта 2017, 15:18

      Норм перекупу зае*ли покупают по 10 балетов а потом продают в 5 раз дороже!

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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 > Himik007 8 марта 2017, 17:02

      просто это не действенный способ на мой взгляд ) и многие уже писали почему. Ну как тебе такой вариант вот купил ты билет, но по какой то причине не можешь пойти и просто отдаешь его по номиналу тому кто хочет пойти и просто теряешь деньги из за такой темы) Да и решается это элементарно ) мажешь код билета или просто не выкладываешь фото в объявлении и все

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Сергей1990 8 марта 2017, 18:06

      Можно сдать этот билелт а но оф сайте его купят
      Перекупы меня бесят! Это троглодиты им надо перекрыть кислород год, два и они перестанут

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      Рейтинг: +23

      ujin-ug 8 марта 2017, 13:53

      Как аннулировать?! Человек за это деньги заплатил. Это же не скупка краденного! Хочешь покупай, хочешь нет. Надо как то думать внутри клуба, как с этим бороться. Но не так, уж точно!!!

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 марта 2017, 11:20

      Номер билета на фото отфотошопить и ни как не аннулировать

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