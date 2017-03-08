«Краснодар» решил бороться с перекупщиками билетов

Руководство «Краснодара» обратилось к болельщикам своего клуба с просьбой не заниматься покупкой билетов в отличных местах от официальных касс стадиона. В любом другом случае билеты будут аннулированы.

«Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», – говорится в заявлении.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведет в Виго против «Сельты» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 9 марта.