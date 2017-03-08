Роналду недоволен защитниками «Реала»

Реал всё же отскочил.При счёте 1:0 было три возможности у Наполи увеличить счёт, и тогда всё могло у них сложится.Но Рамос спас всех выиграв матч для Роналду!После этого говорить что защита плохая?Он ссыт против ветра!
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен действиями своих партнеров по команде в обороне.
«Мы не умеем защищаться», – сказал португалец.
Ранее главный тренер команды Зинедин Зидан высказывался также относительно того, что команда в нынешнем сезоне часто пропускает. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первой игры 1:3.