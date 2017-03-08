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    Роналду недоволен защитниками «Реала»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен действиями своих партнеров по команде в обороне.

    «Мы не умеем защищаться», – сказал португалец.

    Ранее главный тренер команды Зинедин Зидан высказывался также относительно того, что команда в нынешнем сезоне часто пропускает. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первой игры 1:3.

    Источник: Marca

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    08.03.2017 08:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 марта 2017, 19:17

      Реал всё же отскочил.При счёте 1:0 было три возможности у Наполи увеличить счёт, и тогда всё могло у них сложится.Но Рамос спас всех выиграв матч для Роналду!После этого говорить что защита плохая?Он ссыт против ветра!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 марта 2017, 12:54

      действительно.. рамос, сука, распоясался, забивает много чтото..
      кристина гнилой человек все таки...

      2
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 8 марта 2017, 12:48

      Зато когда забивает Рамос, где-то грустит один Роналду)

      2
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 8 марта 2017, 12:48

      А своей игрой он доволен?

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 8 марта 2017, 12:36

      слабая конечно все хотят в нападении играть

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 8 марта 2017, 12:32

      Не только Роналду недоволен но и все

      0
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 8 марта 2017, 12:16

      Защита слабая потому что защитники вместо тебя забивают голы, и не успевают защищаться..

      3
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 марта 2017, 12:04

      Ну он может говорил это про команду, а не отдельно о защитниках.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 марта 2017, 10:40

      купите Атлетико)

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 8 марта 2017, 10:40

      Опять Роналду что-то не нравится , видать защита его за живое взяла , раз лучше его играет

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