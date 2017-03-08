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    «Арсенал» вышел на второе место по удалениям в Лиге чемпионов

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварией» капитан «Арсенала» Лоран Косиельни был удален с поля. Эта красная карточка стала уже 18-й в истории турнира для лондонского клуба. По этому показателю «канониры» вышли на второе место, обойдя «Баварию», на счету которой 17 удалений. На первой позиции располагается «Ювентус» – 22 удаления.

    Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» завершился со счетом 1:5. Результат первой встречи 1:5.

    Источник: Twitter

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    08.03.2017 07:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 марта 2017, 10:41

      Молодцы . до первого места не далеко осталось

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 марта 2017, 10:12

      Наверное этот сезон станет крайним для Венгера, в качестве рулевого "канониров". Жаль, но методика и игра Арсена, не приносит пользы в Еврокубках, поогресса нет совсем.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 марта 2017, 09:57

      система дала сбой)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 8 марта 2017, 08:18

      Счет предполагает удаления.

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 8 марта 2017, 08:10

      не чё удивительного,где то должны быть первые.

      0
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