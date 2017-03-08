«Арсенал» вышел на второе место по удалениям в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварией» капитан «Арсенала» Лоран Косиельни был удален с поля. Эта красная карточка стала уже 18-й в истории турнира для лондонского клуба. По этому показателю «канониры» вышли на второе место, обойдя «Баварию», на счету которой 17 удалений. На первой позиции располагается «Ювентус» – 22 удаления.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» – «Бавария» завершился со счетом 1:5. Результат первой встречи 1:5.