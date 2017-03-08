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    Дубль Рамоса и гол Мораты вывели «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в ответном матче нанес поражение «Наполи» (3:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.

    Голы: 1:0 – Мертенс, 24; 1:1 – Рамос, 52; 1:2 – Рамос, 57; 1:3 – Мората, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 00:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 8 марта 2017, 10:17

      везёт белым петухам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 8 марта 2017, 10:12

      А Роналду еще критикует защитников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 марта 2017, 09:15

      Истинный капитан своей команды! Рамос машина зверь! То что не делают нападающие делает Рамос когда нужно тогда и забивает! Фан Барсы но Рамоса уважаю!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 марта 2017, 03:59

      Сирожа рулит...

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 марта 2017, 01:14

      Лучший бомбардир, среди защитников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 8 марта 2017, 00:46

      Пока нападения у РЕАЛА отдыхает а защитники забивает.Продолжения следует.А ИТАЛЯНЦЫ зря сегодня выходной устроили.Вид РЕАЛ ЧЕМПИОНЫ МИРА зря вы сними связались.У них правом плече из золото эмблема забита. Вы его не видели. XALA MADRID С ПОБЕДОЙ//////////////////

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 марта 2017, 00:03

      красиво положили

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