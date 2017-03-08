Дубль Рамоса и гол Мораты вывели «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов

везёт белым петухам
Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в ответном матче нанес поражение «Наполи» (3:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.
Голы: 1:0 – Мертенс, 24; 1:1 – Рамос, 52; 1:2 – Рамос, 57; 1:3 – Мората, 90.
Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в ответном матче нанес поражение «Наполи» (3:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.
Голы: 1:0 – Мертенс, 24; 1:1 – Рамос, 52; 1:2 – Рамос, 57; 1:3 – Мората, 90.
везёт белым петухам
А Роналду еще критикует защитников
Истинный капитан своей команды! Рамос машина зверь! То что не делают нападающие делает Рамос когда нужно тогда и забивает! Фан Барсы но Рамоса уважаю!!!
Лучший бомбардир, среди защитников
Пока нападения у РЕАЛА отдыхает а защитники забивает.Продолжения следует.А ИТАЛЯНЦЫ зря сегодня выходной устроили.Вид РЕАЛ ЧЕМПИОНЫ МИРА зря вы сними связались.У них правом плече из золото эмблема забита. Вы его не видели. XALA MADRID С ПОБЕДОЙ//////////////////