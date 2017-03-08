Дубль Рамоса и гол Мораты вывели «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в ответном матче нанес поражение «Наполи» (3:1). Вашему вниманию – голы этой встречи.

Голы: 1:0 – Мертенс, 24; 1:1 – Рамос, 52; 1:2 – Рамос, 57; 1:3 – Мората, 90.