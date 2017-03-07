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    Бутенко: «Арбитры должны прислушиваться к пожеланиям президентов клубов и игроков»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко подчеркнул, что арбитры обязаны прислушиваться к пожеланиям президентов клубов и игроков.

    Во вторник, 7 марта, на заседание исполкома РФС, посвященном судейским вопросам, глава ЦСКА Евгений Гинер, комментируя действия Александра Егорова в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:0), высказал мнение, что «в России судейство должно быть одинаковое. Не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время».

    «Была обычная нормальная беседа, ее инициатором был я. Хотелось узнать мнение Евгения Гинера как по поводу матча ЦСКА – «Зенит», так и вообще, какие у него видения, пожелания и так далее. Мы хоть и должны быть независимыми, но футбольная специфика требует учитывать пожелания руководителей команд и игроков. Он сказал, что Александр Егоров несколько «сушил» игру, «хотелось бы дать футболистам больше свободы», но о тактике проведения игры с точки зрения арбитра мы можем поспорить.

    Он имеет право на свое мнение, видение и так далее. Получилась очень хорошая беседа не только по поводу данной игры, а вообще по поводу того, как улучшить качество судейства. Мне очень понравилось, это хорошая, конструктивная, доброжелательная беседа без всяких обвинений, очень культурно, ненавязчиво. Я ему очень благодарен, что он уделил мне с Андреем Будогосским время, и, я считаю, это ведет к сближению и взаимопониманию, нежели, чем к отторжению друг друга», – сказал Бутенко.

    Источник: ТАСС

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    07.03.2017 20:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 марта 2017, 06:51

      Вот это поворот. Я аж ошалел.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2017, 04:15

      Вот это новость! Я-то считал, что судьи в первую очередь должны быть независимы.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 марта 2017, 00:45

      Официальное разрешение на договорняки

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 7 марта 2017, 22:11

      - Я ему очень благодарен.
      Насколько?

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 марта 2017, 21:38

      Вот это да! И это говорит Председатель СК РФС! Пора в отставку! Председателя судей на мыло!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 марта 2017, 21:04

      О как, а думал.что они должны судить только по правилам. А оказывается они должны прислушиваться, то к одному, то к другому. И к кому они прислушаются в конкретном матче будет зависеть от того, кто "громче, сильнее, БОЛЬШЕ" скажет? Откровенно, не ожидал.

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