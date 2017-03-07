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  • Бутенко: «Арбитры должны прислушиваться к пожеланиям президентов клубов и игроков»

Бутенко: «Арбитры должны прислушиваться к пожеланиям президентов клубов и игроков»

7 марта 2017, 20:20
6

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко подчеркнул, что арбитры обязаны прислушиваться к пожеланиям президентов клубов и игроков.

Во вторник, 7 марта, на заседание исполкома РФС, посвященном судейским вопросам, глава ЦСКА Евгений Гинер, комментируя действия Александра Егорова в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:0), высказал мнение, что «в России судейство должно быть одинаковое. Не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время».

«Была обычная нормальная беседа, ее инициатором был я. Хотелось узнать мнение Евгения Гинера как по поводу матча ЦСКА – «Зенит», так и вообще, какие у него видения, пожелания и так далее. Мы хоть и должны быть независимыми, но футбольная специфика требует учитывать пожелания руководителей команд и игроков. Он сказал, что Александр Егоров несколько «сушил» игру, «хотелось бы дать футболистам больше свободы», но о тактике проведения игры с точки зрения арбитра мы можем поспорить.

Он имеет право на свое мнение, видение и так далее. Получилась очень хорошая беседа не только по поводу данной игры, а вообще по поводу того, как улучшить качество судейства. Мне очень понравилось, это хорошая, конструктивная, доброжелательная беседа без всяких обвинений, очень культурно, ненавязчиво. Я ему очень благодарен, что он уделил мне с Андреем Будогосским время, и, я считаю, это ведет к сближению и взаимопониманию, нежели, чем к отторжению друг друга», – сказал Бутенко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (6)
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kykyi
1488909855
О как, а думал.что они должны судить только по правилам. А оказывается они должны прислушиваться, то к одному, то к другому. И к кому они прислушаются в конкретном матче будет зависеть от того, кто "громче, сильнее, БОЛЬШЕ" скажет? Откровенно, не ожидал.
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мы_не_рабы
1488911939
Вот это да! И это говорит Председатель СК РФС! Пора в отставку! Председателя судей на мыло!
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kvm
1488913912
- Я ему очень благодарен. Насколько?
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Ще Гевара
1488923127
Официальное разрешение на договорняки
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serppion
1488935702
Вот это новость! Я-то считал, что судьи в первую очередь должны быть независимы.
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Black Giz
1488945112
Вот это поворот. Я аж ошалел.
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