Бутенко: «Арбитры должны прислушиваться к пожеланиям президентов клубов и игроков»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко подчеркнул, что арбитры обязаны прислушиваться к пожеланиям президентов клубов и игроков.

Во вторник, 7 марта, на заседание исполкома РФС, посвященном судейским вопросам, глава ЦСКА Евгений Гинер, комментируя действия Александра Егорова в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:0), высказал мнение, что «в России судейство должно быть одинаковое. Не может быть так, что один судья дает бороться, а другой свистит все время».

«Была обычная нормальная беседа, ее инициатором был я. Хотелось узнать мнение Евгения Гинера как по поводу матча ЦСКА – «Зенит», так и вообще, какие у него видения, пожелания и так далее. Мы хоть и должны быть независимыми, но футбольная специфика требует учитывать пожелания руководителей команд и игроков. Он сказал, что Александр Егоров несколько «сушил» игру, «хотелось бы дать футболистам больше свободы», но о тактике проведения игры с точки зрения арбитра мы можем поспорить.

Он имеет право на свое мнение, видение и так далее. Получилась очень хорошая беседа не только по поводу данной игры, а вообще по поводу того, как улучшить качество судейства. Мне очень понравилось, это хорошая, конструктивная, доброжелательная беседа без всяких обвинений, очень культурно, ненавязчиво. Я ему очень благодарен, что он уделил мне с Андреем Будогосским время, и, я считаю, это ведет к сближению и взаимопониманию, нежели, чем к отторжению друг друга», – сказал Бутенко.