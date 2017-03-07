Ибрагимович в этом сезоне забил минимум на 17 голов больше любого другого игрока «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отличился 26 раз в нынешнем сезоне. Таким образом, швед записал в свой актив как минимум на 17 голов больше, чем у любого другого футболиста «красных дьяволов» во всех турнирах.

В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 39 поединках. Помимо забитых мячей он семь раз ассистировал партнерам.

Напомним, что Ибрагимович перебрался в стан манкунианцев летом минувшего года.