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    Ибрагимович в этом сезоне забил минимум на 17 голов больше любого другого игрока «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отличился 26 раз в нынешнем сезоне. Таким образом, швед записал в свой актив как минимум на 17 голов больше, чем у любого другого футболиста «красных дьяволов» во всех турнирах.

    В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 39 поединках. Помимо забитых мячей он семь раз ассистировал партнерам.

    Напомним, что Ибрагимович перебрался в стан манкунианцев летом минувшего года.

    Источник: Opta

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    07.03.2017 19:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 8 марта 2017, 00:48

      На 17 больше любого другого? То есть на 17 больше, допустим, чем Де Хеа? Сколько тогда у Де Хеа? 9? Достали эти школьники на "Бомбардире". Не задумываются о смысле написанных фраз

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Dimonadze 8 марта 2017, 17:46

      Спасибо за замечание. Поправили.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 марта 2017, 19:55

      Погба пиар, а Златан доказал что везде может быть лучшим. Если останется в МЮ ещё на пару сезонов, то именно он сможет организовать команду на победу в чемпионате .... А сейчас пока заколачивает мячики себе в удовольствие...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 марта 2017, 19:50

      а погба(сто миллионник который) ?

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > 84aivengo 9 марта 2017, 18:53

      Погба центральный полузащитник, а не нап) разница большая

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