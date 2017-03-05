Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В судейском комитете РФС положительно оценили работу арбитров на матче «Краснодара» и «Спартака»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко положительно отозвался о работе главного арбитра Владислава Безбородова на матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). Отметим, что наибольшие споры вызвал эпизод с назначением пенальти в ворота московского клуба, который в итоге реализовал Федор Смолов.

    «Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно. Финальный свисток за 18 секунд до окончания матча? По методике он поступил неправильно, но эта ошибка была незначительна, на общую оценку арбитра она не влияет. Мяч в момент свистка находился в центре поля, им не владела ни одна из команд. В данном случае это не принципиально, игроки не имели к нему претензий по этому эпизоду», – сказал Бутенко.

    По итогам 18-ти туров «Спартак» заработал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2017 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 6 марта 2017, 12:35

      Именно из-за такого судейства не зовут наших судей в Европу. Первого пенальти и в помине не было. Ребята схватили друг друга под локоть, и кто кого больше тащил, Кутепов Смолова или наоборот - большой вопрос. Второй, назначенный - тоже большой вопрос. По поводу удара локтём Мельгорехо? Давайте вспомним за что пропускал игру Промес? Правила судейства должны быть едины для всех. А если так - то это должна быть жёлтая и пенальти, не важно первая или последняя минута матча. Поэтому не понятна позиция господина Бутенко, вернее понятна - рука руку моет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 марта 2017, 00:07

      да ну нафиг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 марта 2017, 21:46

      Что говорить о судействе,если они теорию сдать не могут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2017, 21:28

      Вопрос Бутенко-а как с не назначенным пенальти Спартака,когда Гранквист локтем в кровь разбил бровь Мельгарехо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 марта 2017, 21:03

      Установку выполнил, ничейку сделал, оценка положительная, победа быков или Спартака Зине не нужна была...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 5 марта 2017, 21:03

      Мячом не владела ни одна из команд))) Спартак атаку начинал как бы))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > Shpion23 5 марта 2017, 21:07

      Значит в это время можно бить в лицо игроку безнаказанно ? Странная у вас логика ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 > Евгений Лесников 6 марта 2017, 01:22

      Что за бред? Кто кому в лицо бил за 20 секунд до конца матча?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 5 марта 2017, 20:56

      Согласно последним рекомендациям УЕФА европейский судья за удар локтем и разбитое лицо Мельгарехо немедленно удалил бы игрока Краснодара и еще назначил бы пенальти...Поэтому у наших судей в Европе такие низкие рейтинги...А в нашем РФС и РПЛ - как в известной песенке-"всё хорошо,прекрасная маркиза..."

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 5 марта 2017, 20:56

      Минус судье,минус видео редакторам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      petrakov 5 марта 2017, 20:33

      а кто такой Бутенко наверно тоже за Зинит болеет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 20:33

      в целом нормально отсвистел
      бывало и хуже
      .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      petrakov > Робинзон 5 марта 2017, 20:35

      где нормально только и свистел в пользу Краснодара

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > petrakov 5 марта 2017, 20:55

      хозяевам всегда немножко благоволят
      это нормально
      сами ещё не совсем притёрлись, первый матч. погоди, они ещё выдадут зрелища. главное, что видно желание и потенциал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > petrakov 5 марта 2017, 20:58

      Хватит ныть, противно на вас смотреть... Тренер ваш и то мужски ответил, а вы нытики...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11