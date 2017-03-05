В судейском комитете РФС положительно оценили работу арбитров на матче «Краснодара» и «Спартака»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко положительно отозвался о работе главного арбитра Владислава Безбородова на матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). Отметим, что наибольшие споры вызвал эпизод с назначением пенальти в ворота московского клуба, который в итоге реализовал Федор Смолов.

«Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно. Финальный свисток за 18 секунд до окончания матча? По методике он поступил неправильно, но эта ошибка была незначительна, на общую оценку арбитра она не влияет. Мяч в момент свистка находился в центре поля, им не владела ни одна из команд. В данном случае это не принципиально, игроки не имели к нему претензий по этому эпизоду», – сказал Бутенко.

По итогам 18-ти туров «Спартак» заработал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.