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  • В судейском комитете РФС положительно оценили работу арбитров на матче «Краснодара» и «Спартака»

В судейском комитете РФС положительно оценили работу арбитров на матче «Краснодара» и «Спартака»

5 марта 2017, 20:25
19

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко положительно отозвался о работе главного арбитра Владислава Безбородова на матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). Отметим, что наибольшие споры вызвал эпизод с назначением пенальти в ворота московского клуба, который в итоге реализовал Федор Смолов.

«Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно. Финальный свисток за 18 секунд до окончания матча? По методике он поступил неправильно, но эта ошибка была незначительна, на общую оценку арбитра она не влияет. Мяч в момент свистка находился в центре поля, им не владела ни одна из команд. В данном случае это не принципиально, игроки не имели к нему претензий по этому эпизоду», – сказал Бутенко.

По итогам 18-ти туров «Спартак» заработал 41 очко и остался единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» поднялся на четвертую позицию.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (19)
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petrakov
1488735130
яже говарю все противСпартака ну не хотят чтоб Спартак был чемпионом
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Робинзон
1488735181
в целом нормально отсвистел бывало и хуже .
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petrakov
1488735198
а кто такой Бутенко наверно тоже за Зинит болеет
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bringing
1488736586
Минус судье,минус видео редакторам.
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Евгений Лесников
1488736603
Согласно последним рекомендациям УЕФА европейский судья за удар локтем и разбитое лицо Мельгарехо немедленно удалил бы игрока Краснодара и еще назначил бы пенальти...Поэтому у наших судей в Европе такие низкие рейтинги...А в нашем РФС и РПЛ - как в известной песенке-"всё хорошо,прекрасная маркиза..."
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ufos73
1488737024
Установку выполнил, ничейку сделал, оценка положительная, победа быков или Спартака Зине не нужна была...
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Диктор
1488738519
Вопрос Бутенко-а как с не назначенным пенальти Спартака,когда Гранквист локтем в кровь разбил бровь Мельгарехо?
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Asbjorn
1488739609
Что говорить о судействе,если они теорию сдать не могут
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спартак спартаков1
1488748024
да ну нафиг
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мы_не_рабы
1488792905
Именно из-за такого судейства не зовут наших судей в Европу. Первого пенальти и в помине не было. Ребята схватили друг друга под локоть, и кто кого больше тащил, Кутепов Смолова или наоборот - большой вопрос. Второй, назначенный - тоже большой вопрос. По поводу удара локтём Мельгорехо? Давайте вспомним за что пропускал игру Промес? Правила судейства должны быть едины для всех. А если так - то это должна быть жёлтая и пенальти, не важно первая или последняя минута матча. Поэтому не понятна позиция господина Бутенко, вернее понятна - рука руку моет.
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