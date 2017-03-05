Месси впервые в сезоне принял участие в четырех голах «Барселоны» за матч

«Барселона» в 26-м туре чемпионата Испании на своем поле разгромила «Сельту» (5:0). Лидер каталонцев Лионель Месси забил два гола и отдал две результативные передачи в этой встрече. Для Месси данный матч стал первым в сезоне, когда он принял участие как минимум в четырех забитых голах своей команды.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании форвард забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.