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    Месси впервые в сезоне принял участие в четырех голах «Барселоны» за матч

    «Барселона» в 26-м туре чемпионата Испании на своем поле разгромила «Сельту» (5:0). Лидер каталонцев Лионель Месси забил два гола и отдал две результативные передачи в этой встрече. Для Месси данный матч стал первым в сезоне, когда он принял участие как минимум в четырех забитых голах своей команды.

    В текущем розыгрыше чемпионата Испании форвард забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Opta

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    05.03.2017 07:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 марта 2017, 10:36

      Месси и Роналду, оба великие игроки современности! Месси само гениальность, Роналду Зверь! Вот бы играли в одной команде, так это команда бы выигрывала все несколько сезонов подряд!!!

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