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  • Бабаев: «ЦСКА всегда должен быть первым, но в нынешней ситуации второе место – тоже достойный результат»

Бабаев: «ЦСКА всегда должен быть первым, но в нынешней ситуации второе место – тоже достойный результат»

4 марта 2017, 20:50
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) заявил, что в нынешнем положении руководство московского клуба будет довольно, если по итогам этого сезона армейцы займут вторую строчку в турнирной таблице и пробьются в Лигу чемпионов.

«Каким местом будем довольны в этом сезоне? Только первым, ЦСКА всегда должен быть первым. Но сейчас не все от нас зависит: мы можем выиграть все оставшиеся матчи, но все равно не стать чемпионами. Учитывая нынешнюю ситуацию, путевка в Лигу чемпионов со второго места – тоже достойный результат», – сказал Бабаев.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 33 очка.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (4)
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LINED
1488651097
Ща у бомжей пятая точка загорится
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ijgjr
1488651118
и что бы там очередной раз обосраться - для этого не обезательно ездить в Европу - это можно делать у себя в туалете - будет дешевле
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ильиных
1488652884
ОУКБ
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Робинзон
1488653688
на безрыбье и рак рыба .
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