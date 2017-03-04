Бабаев: «ЦСКА всегда должен быть первым, но в нынешней ситуации второе место – тоже достойный результат»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) заявил, что в нынешнем положении руководство московского клуба будет довольно, если по итогам этого сезона армейцы займут вторую строчку в турнирной таблице и пробьются в Лигу чемпионов.

«Каким местом будем довольны в этом сезоне? Только первым, ЦСКА всегда должен быть первым. Но сейчас не все от нас зависит: мы можем выиграть все оставшиеся матчи, но все равно не стать чемпионами. Учитывая нынешнюю ситуацию, путевка в Лигу чемпионов со второго места – тоже достойный результат», – сказал Бабаев.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 33 очка.

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