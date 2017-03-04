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    Бабаев: «ЦСКА всегда должен быть первым, но в нынешней ситуации второе место – тоже достойный результат»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0) заявил, что в нынешнем положении руководство московского клуба будет довольно, если по итогам этого сезона армейцы займут вторую строчку в турнирной таблице и пробьются в Лигу чемпионов.

    «Каким местом будем довольны в этом сезоне? Только первым, ЦСКА всегда должен быть первым. Но сейчас не все от нас зависит: мы можем выиграть все оставшиеся матчи, но все равно не стать чемпионами. Учитывая нынешнюю ситуацию, путевка в Лигу чемпионов со второго места – тоже достойный результат», – сказал Бабаев.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 33 очка.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2017 20:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:54

      на безрыбье и рак рыба
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 4 марта 2017, 21:41

      ОУКБ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 21:11

      и что бы там очередной раз обосраться - для этого не обезательно ездить в Европу - это можно делать у себя в туалете - будет дешевле

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 4 марта 2017, 21:11

      Ща у бомжей пятая точка загорится

      1
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