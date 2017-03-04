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    На матче ЦСКА – «Зенит» произошла драка болельщиков

    Матч 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом», проходящий в данные минуты, был омрачен потасовкой болельщиков, передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. Произошла массовая драка в промежутке с 15-й по 20-ю минуту.

    Началось все с того, что питерские фанаты подожгли атрибутику армейского клуба, вызвав тем самым негодование поклонников красно-синих. Некоторые из них преодолели стальное ограждение и набросились на приезжих болельщиков с целью отомстить. Завязалась драка, которая происходила в буферной зоне между секторами. В общей сложности участниками потасовки стали примерно 10 человек. Также отметим, что фанаты ЦСКА забросили несколько дымовых шашек в сектор сине-бело-голубых.

    Драку удалось нейтрализовать усилиями стюардов. Позже к месту происшествия подъехали сотрудники ОМОНа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 17:45
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 марта 2017, 19:49

      Гарсия как баба себя повел. Поискать еще такого мудилу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 19:46

      драка, лишь бы заголовок поярче. не заметил драки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 марта 2017, 19:46

      Нормальный видос,побольше бы таких. Качество поражает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 4 марта 2017, 19:22

      Судья испортил игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 марта 2017, 19:12

      Как всегда, драку спровоцировали английские болельщики.

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2017, 18:46

      голов не было,сми на драки переключились ,которых бывает почти после каждого матча.. тем более среди болел принципиальных клубов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 4 марта 2017, 18:40

      не видно

      0
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 4 марта 2017, 18:33

      ничего не понятно,или это сейчас такие драки?

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 18:27

      после матча полюбому что то будет )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 4 марта 2017, 18:19

      Походу ничья

      1
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