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На матче ЦСКА – «Зенит» произошла драка болельщиков

4 марта 2017, 17:45
25

Матч 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом», проходящий в данные минуты, был омрачен потасовкой болельщиков, передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. Произошла массовая драка в промежутке с 15-й по 20-ю минуту.

Началось все с того, что питерские фанаты подожгли атрибутику армейского клуба, вызвав тем самым негодование поклонников красно-синих. Некоторые из них преодолели стальное ограждение и набросились на приезжих болельщиков с целью отомстить. Завязалась драка, которая происходила в буферной зоне между секторами. В общей сложности участниками потасовки стали примерно 10 человек. Также отметим, что фанаты ЦСКА забросили несколько дымовых шашек в сектор сине-бело-голубых.

Драку удалось нейтрализовать усилиями стюардов. Позже к месту происшествия подъехали сотрудники ОМОНа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (25)
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Измайловский Кочегар
1488639509
Соскучились за зиму.
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Dobroe Teplo za CSKA
1488640217
Вешайтесь пиДерские обезьяны, купили судью, но получите по полной !!!!!
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Амба Нагорск
1488640350
Первая красная у Вернблума в РФПЛ! Это история, друзья!
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Каратель помойников
1488641605
ничего не понятно,или это сейчас такие драки?
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84aivengo
1488642411
голов не было,сми на драки переключились ,которых бывает почти после каждого матча.. тем более среди болел принципиальных клубов
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kykyi
1488643961
Как всегда, драку спровоцировали английские болельщики.
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GoLenaStop
1488644570
Судья испортил игру.
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Робинзон
1488646016
драка, лишь бы заголовок поярче. не заметил драки.
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Kulimen
1488646172
Гарсия как баба себя повел. Поискать еще такого мудилу.
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VVM1964
1488650088
САМЫЙ ЯРКИЙ МОМЕНТ МАТЧА .
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