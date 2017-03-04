На матче ЦСКА – «Зенит» произошла драка болельщиков

Матч 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом», проходящий в данные минуты, был омрачен потасовкой болельщиков, передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов. Произошла массовая драка в промежутке с 15-й по 20-ю минуту.

Началось все с того, что питерские фанаты подожгли атрибутику армейского клуба, вызвав тем самым негодование поклонников красно-синих. Некоторые из них преодолели стальное ограждение и набросились на приезжих болельщиков с целью отомстить. Завязалась драка, которая происходила в буферной зоне между секторами. В общей сложности участниками потасовки стали примерно 10 человек. Также отметим, что фанаты ЦСКА забросили несколько дымовых шашек в сектор сине-бело-голубых.

Драку удалось нейтрализовать усилиями стюардов. Позже к месту происшествия подъехали сотрудники ОМОНа.