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    Ионов и Оланаре – в атаке ЦСКА на матч с «Зенитом»

    ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на встречу 18-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Ионов, Оланаре.

    Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Тошич, Миланов, Набабкин, Витиньо, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

    Запасные: Лунев, Кержаков, Ломбертс, Джорджевич, Молло, Новосельцев, Иванович, Мак, Цаллагов, Эрнани, Шатов, Юсупов.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.03.2017 15:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +702

      19element87 4 марта 2017, 16:13

      Витинью надо в нападение!!!! Херово у ЦСКА с нападающими... А у зеньки с полузащитой))))

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 4 марта 2017, 15:44

      Ну кони...не подведите! Сегодня я за вас топлю!

      1
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 4 марта 2017, 15:30

      Отсутствие тошича удивило

      0
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      Рейтинг: +29

      Brennet > Oblommoff 4 марта 2017, 15:49

      Не удивило. Играет не так ярко, как раньше, да и на весь матч у него сил стало не хватать. Возможно выйдет во втором тайме в качестве застрельщика раненого соперника.

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