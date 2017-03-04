Ионов и Оланаре – в атаке ЦСКА на матч с «Зенитом»

ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на встречу 18-го тура РФПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Ионов, Оланаре.
Запасные: Чепчугов, Помазун, Игнашевич, Тошич, Миланов, Набабкин, Витиньо, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лунев, Кержаков, Ломбертс, Джорджевич, Молло, Новосельцев, Иванович, Мак, Цаллагов, Эрнани, Шатов, Юсупов.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало – в 16:30 по московскому времени.
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Источник: ПФК ЦСКА