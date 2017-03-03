Зидан заявил, что Роналду не сыграет с «Эйбаром»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».

Португальский форвард пропустит гостевую игру из-за утомления. Об этом сообщил главный тренер сливочных Зинедин Зидан.

Напомним, что против «Эйбара» из-за дисквалификации также не сыграют Альваро Мората и Гарет Бэйл.