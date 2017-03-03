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    Зидан заявил, что Роналду не сыграет с «Эйбаром»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».

    Португальский форвард пропустит гостевую игру из-за утомления. Об этом сообщил главный тренер сливочных Зинедин Зидан.

    Напомним, что против «Эйбара» из-за дисквалификации также не сыграют Альваро Мората и Гарет Бэйл.

    Источник: ФК «Реал»

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    03.03.2017 18:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 3 марта 2017, 19:09

      Хамес за 70 лямов с бочки слезет хоть. Политика реала останется загадкой навсегда, такие игроки сидят на бочке, которые в других командах были бы если не лидерами - то как минимум ведущими игроками.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 марта 2017, 18:32

      Ибо Эйбар не эйбёт

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