Зидан заявил, что Роналду не сыграет с «Эйбаром»

Хамес за 70 лямов с бочки слезет хоть. Политика реала останется загадкой навсегда, такие игроки сидят на бочке, которые в других командах были бы если не лидерами - то как минимум ведущими игроками.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».
Португальский форвард пропустит гостевую игру из-за утомления. Об этом сообщил главный тренер сливочных Зинедин Зидан.
Напомним, что против «Эйбара» из-за дисквалификации также не сыграют Альваро Мората и Гарет Бэйл.