Примера. «Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место

Мадридский «Реал» крупно обыграл «Эйбар» в выездном матче 26-го тура Ла Лиги. Карим Бензема сделал дубль, Хамес Родригес и Марко Асенсио забили по голу. В составе хозяев отличился Рубен Пенья.

Столичный клуб набрал 59 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице. «Эйбар» с 39-ю баллами остался на седьмой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Эйбар – Реал – 1:4 (0:0)

Голы: 0:1 — Бензема, 14; 0:2 — Бензема, 25; 0:3 — Родригес, 29, 0:4 — Асенсио, 60; 1:4 — Пенья, 72.

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