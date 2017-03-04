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    Примера. «Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место

    Мадридский «Реал» крупно обыграл «Эйбар» в выездном матче 26-го тура Ла Лиги. Карим Бензема сделал дубль, Хамес Родригес и Марко Асенсио забили по голу. В составе хозяев отличился Рубен Пенья.

    Столичный клуб набрал 59 очков и вернул себе лидерство в турнирной таблице. «Эйбар» с 39-ю баллами остался на седьмой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Эйбар – Реал – 1:4 (0:0)

    Голы: 0:1 — Бензема, 14; 0:2 — Бензема, 25; 0:3 — Родригес, 29, 0:4 — Асенсио, 60; 1:4 — Пенья, 72.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 20:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:04

      также как и Ростов разгромил полумёртвую Томь.
      разгромили и правильно сделали, пусть люди голы посмотрят
      .

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 4 марта 2017, 20:59

      молодцы

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 марта 2017, 20:22

      вот так надо играть а не то что наши чемпионы

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