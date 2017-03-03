«Торино» желает выкупить Харта у «Манчестер Сити»

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может остаться в Италии. Сообщается, что туринский клуб планирует выкупить 29-летнего вратаря у «горожан» по окончании сезона.

Ранее стало известно, что «Сити» готов расстаться с английским вратарем за 20 миллионов фунтов.

Напомним, что Харт выступает за «Торино» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Серии А он провел 24 матча, в которых пропустил 29 голов.