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    «Торино» желает выкупить Харта у «Манчестер Сити»

    Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может остаться в Италии. Сообщается, что туринский клуб планирует выкупить 29-летнего вратаря у «горожан» по окончании сезона.

    Ранее стало известно, что «Сити» готов расстаться с английским вратарем за 20 миллионов фунтов.

    Напомним, что Харт выступает за «Торино» на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Серии А он провел 24 матча, в которых пропустил 29 голов.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2017 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 марта 2017, 16:23

      И правильно. Тут место в стартовом составе есть, практика постоянная, тренер ценит и в сборной будут следить, хоть и по записям. А чемпионат может и сильнее с учётом того что клуб середняк и работы хватает.

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