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    Стерлинг предложил «Dsquared2» и «Calvin Klein» нанять Сане и Стоунса в качестве моделей

    Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг разместил профессиональные фотографии одноклубников Лероя Сане и Джона Стоунса.

    «Немецкий Гарри Поттер. Кельвин Кляйн, подпишите с ним контракт!» — прокомментировал англичанин в Instagram фото Сане .

    Аналогичный снимок Стоунса форвард сопроводил надписью «Dsquared2», подпишите его!»

    Манчестерский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.03.2017 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 2 марта 2017, 19:14

      Немец САНЕ,и Англичанин РАХИМ!Остановите Землю — я сойду)))

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