Стерлинг предложил «Dsquared2» и «Calvin Klein» нанять Сане и Стоунса в качестве моделей

Немец САНЕ,и Англичанин РАХИМ!Остановите Землю — я сойду)))
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг разместил профессиональные фотографии одноклубников Лероя Сане и Джона Стоунса.
«Немецкий Гарри Поттер. Кельвин Кляйн, подпишите с ним контракт!» — прокомментировал англичанин в Instagram фото Сане .
Аналогичный снимок Стоунса форвард сопроводил надписью «Dsquared2», подпишите его!»
Манчестерский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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