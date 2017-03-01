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    Зидан: «Все, чего добился «Реал», было достигнуто на поле»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что в нынешнем сезоне мадридскому клубу часто помогают судьи. Французский специалист подчеркнул, что ему не нравятся подобные обвинения.

    «Все, чего мы добились, было достигнуто только на поле. Я не вмешиваюсь в работу судей. Не думаю, что и мои игроки делают такое. Они уважают арбитров.

    Мне не нравятся подобные обвинения в наш адрес, я с ними не согласен, но с этим ничего не поделать», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    01.03.2017 14:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 2 марта 2017, 12:30

      судьи не помогают. А в каждом матче пенка это совпадение

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 1 марта 2017, 16:47

      То что Реалу помогают арбитры высасана из пальца))) Зидан прав без доказательные обвинения влияют на игру и на положение дел))) я думаю если бы Реал играл против зенита и зенит вырвал победу проигрывая по ходу и арбитор назначал пенальти в ворота Реала мы бы не говорили что это договорной матч

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец > Zelim2909 2 марта 2017, 07:19

      зениту такой пенальти как дали в пользу Реала не дали бы, и фол в отборе свистнули бы! вот в следующей игре опять реалу дали пенальти в конце игры, при попадании мяча уже совсем в прижатую к телу руку!! просто смешно какие Реалу ставят пенальти!! Сложно определить намеренно или нет арбитры такие решения принимают, есть эпизоды в ходе игры когда какие то спорные решения принимаются и не в пользу Реала, но в концовках игр, где Реалу нужно отыграться , почему то много важных решений и все в пользу Реала!!

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 1 марта 2017, 14:31

      смешно, я не вмешиваюсь игроки, не вмешиваются---зато судьи вмешиваются и принимают важные решения в пользу Реала!! последний матч с Вильяреалом -прямое доказательство!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Черемшанец 1 марта 2017, 16:11

      Почему смешно? "Работу с судьями" едва ли ведет тренер и игроки, есть ведь административный персонал и т.д. и т.п.

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