Зидан: «Все, чего добился «Реал», было достигнуто на поле»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что в нынешнем сезоне мадридскому клубу часто помогают судьи. Французский специалист подчеркнул, что ему не нравятся подобные обвинения.

«Все, чего мы добились, было достигнуто только на поле. Я не вмешиваюсь в работу судей. Не думаю, что и мои игроки делают такое. Они уважают арбитров.

Мне не нравятся подобные обвинения в наш адрес, я с ними не согласен, но с этим ничего не поделать», – сказал Зидан.