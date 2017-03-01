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    «Милан» потратит на покупку Иско и Морату 150 миллионов

    Два футболиста мадридского «Реала» могут перебраться в «Милан». Речь о полузащитнике Иско и нападающем Альваро Морате. Оба игрока являются приоритетными целями для итальянцев в предстоящее трансферное окно. Россонери готовы потратить на их покупку около 150 миллионов евро.

    Оба футболиста не получают достаточного игрового времени в Мадриде, что вызывает у них определенное недовольство. Известно, что в услугах Иско также заинтересована «Барселона».

    Источник: AS

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    01.03.2017 09:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +20

      Saylor 2 марта 2017, 21:46

      Наконец то нормальные идеи пошли о покупке хороших играков....

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 1 марта 2017, 12:55

      Да уже пора просыпаться Милану и МЮ. А то уже не интересно без них Лига чемпионов

      2
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 1 марта 2017, 12:49

      Если есть деньги - почему не купить? Самое главное чтобы влились в коллектив и игру Милана усилили!

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 1 марта 2017, 12:30

      Хорошо будет, если они смогут повести за собой Милан! Пора бы ему о чемпеонстве задуматься!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 марта 2017, 11:50

      За 150 я бы продал,) Они же игроки скамейки,)

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu > Dgad 1 марта 2017, 22:35

      за 150 журналисты продают

      1
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 1 марта 2017, 11:09

      не пойдут!!!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 1 марта 2017, 09:36

      Барселона наверно мимо) а вот Милану пора встать с колен

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