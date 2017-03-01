«Милан» потратит на покупку Иско и Морату 150 миллионов

Два футболиста мадридского «Реала» могут перебраться в «Милан». Речь о полузащитнике Иско и нападающем Альваро Морате. Оба игрока являются приоритетными целями для итальянцев в предстоящее трансферное окно. Россонери готовы потратить на их покупку около 150 миллионов евро.

Оба футболиста не получают достаточного игрового времени в Мадриде, что вызывает у них определенное недовольство. Известно, что в услугах Иско также заинтересована «Барселона».