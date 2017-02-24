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    «Анжи» отзаявил Тигиева

    «Анжи» отзаявил защитника Георгия Тигиева. Официально футболист был отзаявлен еще 23 февраля.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что «Спартак» согласовал детали перехода футболиста. Он будет выступать в столичном клубе на правах аренды, которая рассчитана до окончания текущего сезона. После этого «Спартак» сможет выкупить трансфер 21-летнего игрока.

    В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах в составе «Анжи», но не отметился результативными действиями.

    Источник: РПЛ

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    24.02.2017 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +816

      diktatop 24 февраля 2017, 12:51

      молодой в ротацию и на перспективу впереди европа и скамейка нужна нормальная...а на тренировках наиграет взаимодействие....

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      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 11:38

      главное количество!!!!! а качество не нужно!!! мне порой кажется что наши клубы прыгают на все блестящее как щука!!!! тока там тройник или капкан но или в лучшем случае срыв или сход....

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