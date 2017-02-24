«Анжи» отзаявил Тигиева

«Анжи» отзаявил защитника Георгия Тигиева. Официально футболист был отзаявлен еще 23 февраля.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Спартак» согласовал детали перехода футболиста. Он будет выступать в столичном клубе на правах аренды, которая рассчитана до окончания текущего сезона. После этого «Спартак» сможет выкупить трансфер 21-летнего игрока.

В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах в составе «Анжи», но не отметился результативными действиями.