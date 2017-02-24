Кан предпочитает быть предпринимателем, а не спортивным директором «Баварии»

У немцев должно работать как часовой механизм, мне кажется, что МЮ не будет продлевать контракт с Бастианом Швайнштайгером - должность в таком клубе будет за ним. Это единственная кандидатура на пост спортивного директора. Великий игрок, все выиграл за свою карьеру.
Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан объяснил причины, по которым он не собирается занимать должность спортивного директора клуба.
«Мне нравится заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, я продлил контракт с каналом ZDF до чемпионата мира-2018. Поэтому сейчас о клубной работе я даже и не думаю», – сказал Кан.
Напомним, что должность спортивного директора в «Баварии» остается вакантной. Ранее от нее отказался нынешний капитан команды Филипп Лам.