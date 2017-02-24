Кан предпочитает быть предпринимателем, а не спортивным директором «Баварии»

Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан объяснил причины, по которым он не собирается занимать должность спортивного директора клуба.

«Мне нравится заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, я продлил контракт с каналом ZDF до чемпионата мира-2018. Поэтому сейчас о клубной работе я даже и не думаю», – сказал Кан.

Напомним, что должность спортивного директора в «Баварии» остается вакантной. Ранее от нее отказался нынешний капитан команды Филипп Лам.