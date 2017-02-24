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    Кан предпочитает быть предпринимателем, а не спортивным директором «Баварии»

    Экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан объяснил причины, по которым он не собирается занимать должность спортивного директора клуба.

    «Мне нравится заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, я продлил контракт с каналом ZDF до чемпионата мира-2018. Поэтому сейчас о клубной работе я даже и не думаю», – сказал Кан.

    Напомним, что должность спортивного директора в «Баварии» остается вакантной. Ранее от нее отказался нынешний капитан команды Филипп Лам.

    Источник: Bild

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    24.02.2017 07:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      damon_2005 25 февраля 2017, 22:46

      У немцев должно работать как часовой механизм, мне кажется, что МЮ не будет продлевать контракт с Бастианом Швайнштайгером - должность в таком клубе будет за ним. Это единственная кандидатура на пост спортивного директора. Великий игрок, все выиграл за свою карьеру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 20:58

      не понимаю как такая должность в таком клубе может быть свободна!))

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 февраля 2017, 08:04

      Наверно ему видней

      1
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