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    ЦСКА пока не намерен выкупать контракт Ионова

    Полузащитник Алексей Ионов, выступающий в ЦСКА на правах аренды из «Динамо», по окончании сезона может вернуться в стан бело-голубых. Сообщается, что армейцы не пока не планируют выкупать контракт футболиста.

    В этом сезоне на счету Ионова 19 матчей и три голевые передачи во всех турнирах.

    Напомним, сегодня стало известно, что «Динамо» выкупило права на нападающего ЦСКА Кирилла Панченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2017 23:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 25 февраля 2017, 11:23

      У Слуцкого на просмотре был Смолов и очень хотел играть в ЦСКА,и этот "великий"не взял Федора,а потом берет бездарного Ионова.Ну, где мозги у этого типа???Скоро с ним в "Челси" разберутся и вылетит как пробка...!

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 февраля 2017, 10:37

      Ионов уже не тот

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 24 февраля 2017, 10:37

      И не нужно такого игрока покупать, а как по мне так и вовсе зря продали Панченко, а Ионова оставили в клубе

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 февраля 2017, 00:02

      И правильно.. КПД ни о чем... хуже только у Траоре....

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