ЦСКА пока не намерен выкупать контракт Ионова

Полузащитник Алексей Ионов, выступающий в ЦСКА на правах аренды из «Динамо», по окончании сезона может вернуться в стан бело-голубых. Сообщается, что армейцы не пока не планируют выкупать контракт футболиста.

В этом сезоне на счету Ионова 19 матчей и три голевые передачи во всех турнирах.

Напомним, сегодня стало известно, что «Динамо» выкупило права на нападающего ЦСКА Кирилла Панченко.