ЦСКА пока не намерен выкупать контракт Ионова

У Слуцкого на просмотре был Смолов и очень хотел играть в ЦСКА,и этот "великий"не взял Федора,а потом берет бездарного Ионова.Ну, где мозги у этого типа???Скоро с ним в "Челси" разберутся и вылетит как пробка...!
Полузащитник Алексей Ионов, выступающий в ЦСКА на правах аренды из «Динамо», по окончании сезона может вернуться в стан бело-голубых. Сообщается, что армейцы не пока не планируют выкупать контракт футболиста.
В этом сезоне на счету Ионова 19 матчей и три голевые передачи во всех турнирах.
Напомним, сегодня стало известно, что «Динамо» выкупило права на нападающего ЦСКА Кирилла Панченко.