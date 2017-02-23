«Рубин»: «Кверквелия говорит нам до свидания»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео прощания защитника Соломона Кверквелии с одноклубниками. Напомним, футболист сегодня оформил переход в «Локомотив» на правах аренды.
«Соломон Кверквелия говорит «Рубину»: «До свидания», – говорится в сообщении в клубном Twitter.
Кверквелия в текущем сезоне провел один матч в Кубке России.
Соломон Кверквелия говорит «Рубину»: «До свидания»— «Рубин» Казань (@fcrk) 23 февраля 2017 г.
Видео #РубинТВ о прощании Сабы с командой #НашРубин pic.twitter.com/CutjQ2IsKd