«Рубин»: «Кверквелия говорит нам до свидания»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео прощания защитника Соломона Кверквелии с одноклубниками. Напомним, футболист сегодня оформил переход в «Локомотив» на правах аренды.

«Соломон Кверквелия говорит «Рубину»: «До свидания», – говорится в сообщении в клубном Twitter.

Кверквелия в текущем сезоне провел один матч в Кубке России.