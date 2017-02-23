Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин»: «Кверквелия говорит нам до свидания»

    Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео прощания защитника Соломона Кверквелии с одноклубниками. Напомним, футболист сегодня оформил переход в «Локомотив» на правах аренды.

    «Соломон Кверквелия говорит «Рубину»: «До свидания», – говорится в сообщении в клубном Twitter.

    Кверквелия в текущем сезоне провел один матч в Кубке России.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 22:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11