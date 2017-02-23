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    Альба поддержал Энрике

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба поддержал тренера своей команды Луиса Энрике, который в последние дни подвергся серьезной критике.

    «Луис Энрике – лучший тренер для «Барселоны», который может быть в данный момент. И я готов его поддерживать до конца. Именно он научил меня многим моментам в игре, которые ранее были мне неизвестны», – сказал Альба.

    Ранее сообщалось, что Луис Энрике должен покинуть «Барселону» после завершения сезона.

    Источник: Marca

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    23.02.2017 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      Vaval 23 февраля 2017, 12:56

      Теперь ждём "Месси продлит контракт, если команду покинет Альба "

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