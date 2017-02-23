Альба поддержал Энрике

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поддержал тренера своей команды Луиса Энрике, который в последние дни подвергся серьезной критике.

«Луис Энрике – лучший тренер для «Барселоны», который может быть в данный момент. И я готов его поддерживать до конца. Именно он научил меня многим моментам в игре, которые ранее были мне неизвестны», – сказал Альба.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике должен покинуть «Барселону» после завершения сезона.