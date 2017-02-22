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В «Рубине» произошли перестановки в руководстве клуба

22 февраля 2017, 10:15
3

Бывший финансовый директор «Рубина» Рустам Саяхов продолжит работу на новой должности – он назначен генеральным директором казанского клуба. На этом посту он сменит Ильгиза Фахриева, который, в свою очередь, перейдет на должность спортивного директора.

«Перестановки в руководстве клуба направлены на дальнейшее повышение эффективности работы «Рубина» и достижение максимальных результатов», – говорится в пресс-релизе.

В текущем сезоне «Рубин» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (3)
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трениришко
1487752717
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
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FaTeK1945ru
1487838762
...ждём эту эффективность,счас.
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Chernyi Lis
1487857941
шило на мыло
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