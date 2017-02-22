Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Рубине» произошли перестановки в руководстве клуба

    Бывший финансовый директор «Рубина» Рустам Саяхов продолжит работу на новой должности – он назначен генеральным директором казанского клуба. На этом посту он сменит Ильгиза Фахриева, который, в свою очередь, перейдет на должность спортивного директора.

    «Перестановки в руководстве клуба направлены на дальнейшее повышение эффективности работы «Рубина» и достижение максимальных результатов», – говорится в пресс-релизе.

    В текущем сезоне «Рубин» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 февраля 2017, 16:52

      шило на мыло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 23 февраля 2017, 11:32

      ...ждём эту эффективность,счас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 22 февраля 2017, 11:38

      От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11