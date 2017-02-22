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    Мутко принял участие в акции #ЖивиКубань

    Президент РФС Виталий Мутко присоединился к акции, направленной на спасение «Кубани».

    Напомним, что клуб из Краснодара испытывает сложности с финансами. Ранее стало известно о многочисленных долгах перед игроками команды. Ветераны «Кубани» уже обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

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    Источник: Instagram

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    22.02.2017 01:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:20


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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 февраля 2017, 10:11

      Давайте запустим акцию #посадитьмутко

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 февраля 2017, 08:41

      Помощь замечательная. Так бы всем помогать, табличкой.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2017, 07:30

      Лучше бы сфоткался с табличкой "Я ухожу".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 февраля 2017, 03:29

      Похоже на теле шоу-ЛЮДИ, скиньтесь на операцию по спасению Кубани , вто время какруководство Кубани и Рфс в сторонке

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 февраля 2017, 02:37

      столько награбил а мог бы немного денежек подкинуть

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 22 февраля 2017, 02:11

      Вот тролль...

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 22 февраля 2017, 01:37

      Нет бы беспроцентный (или с минимальным процентом) кредит от РФС выделить, помочь в поиске спонсоров. Нет, глава РФС решил взять в руки табличку с хэштегом

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