Мутко принял участие в акции #ЖивиКубань

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Президент РФС Виталий Мутко присоединился к акции, направленной на спасение «Кубани».
Напомним, что клуб из Краснодара испытывает сложности с финансами. Ранее стало известно о многочисленных долгах перед игроками команды. Ветераны «Кубани» уже обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.