Мутко принял участие в акции #ЖивиКубань

Президент РФС Виталий Мутко присоединился к акции, направленной на спасение «Кубани».

Напомним, что клуб из Краснодара испытывает сложности с финансами. Ранее стало известно о многочисленных долгах перед игроками команды. Ветераны «Кубани» уже обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.