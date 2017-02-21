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  • Луческу: «С введением новых технологий футбол перестанет быть прежним»

Луческу: «С введением новых технологий футбол перестанет быть прежним»

21 февраля 2017, 23:16
6

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что не приемлет новых технологий, вводимых в последнее время в футболе. В некоторых чемпионатах в последнее время уже начали использование электронной системы фиксации гола и системы видеоповторов.

«Я вижу, что в последнее время все чаще стали проводиться тесты технологически новинок, но я никогда не приму их. То, что происходит на поле – гораздо важнее всего остального, именно по этой причине люди заполняют стадионы. С введением новых технологий футбол перестанет быть прежним», – приводит слова Луческу Click.

После 17-ти туров сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 35 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на пять баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (6)
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трениришко
1487710937
Просто ты старый пердун, так и скажи.
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АЛЕКС 58
1487735443
А почему старый цыган против видео повторов?
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hunta
1487736408
Что плохого в использовании электронной системы фиксации гола и системы видеоповторов..?
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nemolod
1487745251
Смотрят прежде всего на игру и голы,забитые по правилам,а не из-за чьей-то ошибки или в результате незамеченной (или не пожелавшим заметить) грубости арбитром! А то,что видеоповторы станут обязательными-дело совсем уж близкого будущего,для этого станет достаточным еще какой-нибудь серьезный скандал на ответственном матче,который повлияет на итог! Так что,кому-то из тренеров или игроков не понравится нововведение-это уже от них зависеть не будет!
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vinnik1209
1487756887
я считаю что это будет только в плюс для футбола...т.к.судейство часто бывает не право в своих решениях...
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