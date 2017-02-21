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    Луческу: «С введением новых технологий футбол перестанет быть прежним»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что не приемлет новых технологий, вводимых в последнее время в футболе. В некоторых чемпионатах в последнее время уже начали использование электронной системы фиксации гола и системы видеоповторов.

    «Я вижу, что в последнее время все чаще стали проводиться тесты технологически новинок, но я никогда не приму их. То, что происходит на поле – гораздо важнее всего остального, именно по этой причине люди заполняют стадионы. С введением новых технологий футбол перестанет быть прежним», – приводит слова Луческу Click.

    После 17-ти туров сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 35 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на пять баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2017 23:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 22 февраля 2017, 12:48

      я считаю что это будет только в плюс для футбола...т.к.судейство часто бывает не право в своих решениях...

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 22 февраля 2017, 09:34

      Смотрят прежде всего на игру и голы,забитые по правилам,а не из-за чьей-то ошибки или в результате незамеченной (или не пожелавшим заметить) грубости арбитром! А то,что видеоповторы станут обязательными-дело совсем уж близкого будущего,для этого станет достаточным еще какой-нибудь серьезный скандал на ответственном матче,который повлияет на итог! Так что,кому-то из тренеров или игроков не понравится нововведение-это уже от них зависеть не будет!

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      Рейтинг: +5113

      hunta 22 февраля 2017, 07:06

      Что плохого в использовании электронной системы фиксации гола и системы видеоповторов..?

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 06:50

      А почему старый цыган против видео повторов?

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      Рейтинг: +527

      трениришко 22 февраля 2017, 00:02

      Просто ты старый пердун, так и скажи.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > трениришко 22 февраля 2017, 01:14

      А ты, ска, молодой. Гордись этим!Ё

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