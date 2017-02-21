Луческу: «С введением новых технологий футбол перестанет быть прежним»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что не приемлет новых технологий, вводимых в последнее время в футболе. В некоторых чемпионатах в последнее время уже начали использование электронной системы фиксации гола и системы видеоповторов.

«Я вижу, что в последнее время все чаще стали проводиться тесты технологически новинок, но я никогда не приму их. То, что происходит на поле – гораздо важнее всего остального, именно по этой причине люди заполняют стадионы. С введением новых технологий футбол перестанет быть прежним», – приводит слова Луческу Click.

После 17-ти туров сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 35 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на пять баллов.