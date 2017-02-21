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    Перес хочет видеть в «Реале» Кавани и готов обменять его на Бензема

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани попал в сферу интересов «Реала». Сообщается, что мадридский клуб уже ведет переговоры о покупке 30-летнего форварда.

    По информации источника, президент сливочных Флорентино Перес хочет предложить парижанам в обмен за уругвайца своего форварда Карима Бензема.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Кавани провел 24 матча, в которых забил 25 голов. На счету Бензема – пять голов в 16 играх Примеры.

    Источник: A Bola

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    21.02.2017 17:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 21 февраля 2017, 20:04

      Пока в команде КРиРо и Бэйл думаю любому нападающиму будет тяжко, ведь они тянуть одеяло на себя!!!

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 21 февраля 2017, 19:36

      Да Кавани сильнее Бензема. Если для успеха команды то я тоже поддерживаю эту идею

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 февраля 2017, 19:26

      Все верно Перес Мутко Испании. Муткует во всю

      1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 февраля 2017, 19:26

      что за жопорук писал эту статью. И то что он исправит ошибку в статье не сделает его менее жопоруким

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 21 февраля 2017, 19:09

      Про Морату который уже есть и не думает...

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 февраля 2017, 18:13

      Кавани может превзойти Бензема в Реале только за счет мотивации.. и это - из области фантастики.. странная селекция..
      Агуэро Кейн и Алли! и поменять схему на 4-2-2-2 ..возможно

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 февраля 2017, 17:54

      Может все-таки ПСЖ?

      3
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      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 21 февраля 2017, 17:25

      Зачем нужен такой старый форвард? Да и не особо он от Бензема отличается результативностью.

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