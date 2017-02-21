Газзаев: «Объединенный чемпионат входил бы в тройку лучших в Европе. Думаю, при нем не было бы такой войны»

Известный российский специалист Валерий Газзаев по-прежнему уверен, что в будущем нужно объединить чемпионаты России и Украины. По словам бывшего тренера, такой чемпионат мог бы стать одним из лучших в Европе.

— Как вы знаете, я занимался Объединенным чемпионатом, очень интересным проектом. Мне кажется, если бы он все же состоялся, то непременно бы входил в тройку лучших первенств Европы. И по качеству, и по силе, по организации, по смотрибельности, по росту, в конце концов. То есть фактически это был бы один из лучших чемпионатов. И мне кажется, тогда бы не было, наверное, вот такой войны.

— А реально ли вообще было создать такой турнир? Напряженные отношения между странами ведь существовали много лет...

— Реально. Более того, практически все уже было готово в технологическом плане. Однако политика повлияла не только на чемпионат, а на всю геополитическую ситуацию в Европе и мире.

Ну а киевское «Динамо» всегда было сильным клубом. Сейчас, правда, перед ним стоят уже несколько иные задачи. Потому что и чемпионат Украины стал совсем слабый. А что касается Суркиса, у меня очень хорошие отношения с ним и по сей день... И с футболистами, с которыми я работал, у нас очень теплые, добрые отношения.

— Какое у вас сейчас отношение к украинскому футболу?

— Какое оно может быть? Сегодня там есть две команды — «Динамо» и «Шахтер». И практически больше никого. В чемпионате соревнуются 12 клубов. Тоже не от хорошей жизни... Это два очень сильных клуба. Я работал в Киеве два года, я знаю, какой там уровень футбола. Было много хороших игроков, но почти все уехали за рубеж. Ну и сегодня у работодателей нет желания вкладывать деньги, наверное.

— А в будущем, на ваш взгляд, еще возможно объединение украинского и российского чемпионатов?

— Конечно. Знаете, это как в жизни — сначала разошлись, а потом сошлись. И так всю жизнь.

— То есть вы еще верите в такую возможность?

— Конечно.