Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Объединенный чемпионат входил бы в тройку лучших в Европе. Думаю, при нем не было бы такой войны»

    Известный российский специалист Валерий Газзаев по-прежнему уверен, что в будущем нужно объединить чемпионаты России и Украины. По словам бывшего тренера, такой чемпионат мог бы стать одним из лучших в Европе.

    — Как вы знаете, я занимался Объединенным чемпионатом, очень интересным проектом. Мне кажется, если бы он все же состоялся, то непременно бы входил в тройку лучших первенств Европы. И по качеству, и по силе, по организации, по смотрибельности, по росту, в конце концов. То есть фактически это был бы один из лучших чемпионатов. И мне кажется, тогда бы не было, наверное, вот такой войны.

    — А реально ли вообще было создать такой турнир? Напряженные отношения между странами ведь существовали много лет...

    — Реально. Более того, практически все уже было готово в технологическом плане. Однако политика повлияла не только на чемпионат, а на всю геополитическую ситуацию в Европе и мире.

    Ну а киевское «Динамо» всегда было сильным клубом. Сейчас, правда, перед ним стоят уже несколько иные задачи. Потому что и чемпионат Украины стал совсем слабый. А что касается Суркиса, у меня очень хорошие отношения с ним и по сей день... И с футболистами, с которыми я работал, у нас очень теплые, добрые отношения.

    — Какое у вас сейчас отношение к украинскому футболу?

    — Какое оно может быть? Сегодня там есть две команды — «Динамо» и «Шахтер». И практически больше никого. В чемпионате соревнуются 12 клубов. Тоже не от хорошей жизни... Это два очень сильных клуба. Я работал в Киеве два года, я знаю, какой там уровень футбола. Было много хороших игроков, но почти все уехали за рубеж. Ну и сегодня у работодателей нет желания вкладывать деньги, наверное.

    — А в будущем, на ваш взгляд, еще возможно объединение украинского и российского чемпионатов?

    — Конечно. Знаете, это как в жизни — сначала разошлись, а потом сошлись. И так всю жизнь.

    — То есть вы еще верите в такую возможность?

    — Конечно.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 30 марта 2017, 19:03

      Усы сначала пусть сбреет - пообещал всей стране ...и в кусты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 30 марта 2017, 19:02

      В тройку после Англии и Испании???))значит был бы лучше Германии и Италии?))))самому не смешно такую чушь пороть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 марта 2017, 14:07

      Если люди не хотят жить вместе в одной стране то и не какой футбольный единый чемпионат не поможет быть вместе...........рассуждать можно конечно , но реалии жизни совсем сейчас другие .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 27 февраля 2017, 13:20

      Полная Фигня.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Boby 25 февраля 2017, 04:36

      Больной на всю голову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 23 февраля 2017, 13:31

      сначала разошлись, а потом сошлись XD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 22 февраля 2017, 11:15

      не надо..и так хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Aviator 21 февраля 2017, 20:09

      Вот слушаешь или читаешь этого товарисча и думаешь: то ли он долбаеб, то ли лешкой навальной укушенный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 февраля 2017, 20:09

      Чё бабла недохватил на распиле этой идейки? Едь в Питер, там до сих пор на говно-арене распил продолжается...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      Grag 21 февраля 2017, 19:50

      что он несет???Бред.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11