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    Анчелотти пожертвует в благотворительный фонд 5 тысяч за неприличный жест

    Немецкий футбольный союз обязал главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти внести пожертвование в качестве наказания за неприличный жест, показанный им в матче 21-го тура чемпионата Германии с «Гертой» (1:1).

    Напомним, что по окончании встречи итальянский специалист показал в адрес болельщиков берлинской команды неприличный жест в виде среднего пальца.

    Сообщается, что Анчелотти будет обязан пожертвовать 5000 евро в благотворительный фонд.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.02.2017 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 21:01

      уровень культуры в нашем мире на низком уровне,поэтому ничего зазорного в его жесте нет)))у америкосов это вообще в порядке вещей)так что Карло не парься по этому поводу)

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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 22 февраля 2017, 12:14

      Теперь известна цена этого жеста

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