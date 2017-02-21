Анчелотти пожертвует в благотворительный фонд 5 тысяч за неприличный жест

Немецкий футбольный союз обязал главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти внести пожертвование в качестве наказания за неприличный жест, показанный им в матче 21-го тура чемпионата Германии с «Гертой» (1:1).

Напомним, что по окончании встречи итальянский специалист показал в адрес болельщиков берлинской команды неприличный жест в виде среднего пальца.

Сообщается, что Анчелотти будет обязан пожертвовать 5000 евро в благотворительный фонд.