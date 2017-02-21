В «Локомотиве» не стали комментировать ситуацию с трансфером Миранчука в «Рубин»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о сорванном трансфере полузащитника Алексея Миранчука в «Рубин».

«Я не комментирую трансферы до их совершения. До тех пор, пока документы не подписаны, для меня сделки не существует. Считаю, что некорректно комментировать текущую ситуацию», — сказал Мещеряков.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 16-ти матчах РФПЛ, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.