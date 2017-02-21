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    В «Локомотиве» не стали комментировать ситуацию с трансфером Миранчука в «Рубин»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о сорванном трансфере полузащитника Алексея Миранчука в «Рубин».

    «Я не комментирую трансферы до их совершения. До тех пор, пока документы не подписаны, для меня сделки не существует. Считаю, что некорректно комментировать текущую ситуацию», — сказал Мещеряков.

    В текущем сезоне Миранчук сыграл в 16-ти матчах РФПЛ, в которых забил гол и отдал две голевые передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2017 11:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 21 февраля 2017, 14:16

      Носятся с ним как курица с яйцом.Зачем упрашивать,если у него желания играть за Локо нет?

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > BorisoW 21 февраля 2017, 19:59

      Я тоже хочу чтобы его поскорее продали, но тут видимо весь вопрос в деньгах. Локо хочет на нем заработать.

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      Рейтинг: +268

      BorisoW > Антибиотик 21 февраля 2017, 20:40

      Реально он больше 0,5 м не стоит,и то только за молодость.Сколько за него хотят дело второе,главное сколько агент ему в уши свистит.Причём и агент понимает,что деньги Миранчук будет получать только в России,его никто ни в Китай,ни в Катар на большую зарплату не возьмёт,там "звёзды" нужны,имена.О Европе вообще не говорю,максимум чемпионат Чехии или Австрии,и то в середнячки..

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 12:01

      А что тут комментировать и обсуждать! Такое чувство, какого-то великого мастера продают, уровня Месси, Роналду или Неймара. Нашли о чем говорить!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 19:58

      Так чего ты выперся на эту ветку? Иди и смотри новости про голубоглазую Кристину.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 февраля 2017, 11:35

      А что так? За рубли ушёл?

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 21 февраля 2017, 11:34

      В Казань походу толковый менеджмент подвезли

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