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    Конте согласовал с «Челси» детали нового контракта

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о продлении контракта. Текущее соглашение истекало летом 2019 года. Сообщается, что срок нового трудового договора будет рассчитан до середины 2020 года.

    Итальянец пришел в «Челси» летом прошлого года. Под руководством 47-летнего специалиста синие в этом сезоне добились 13 подряд побед. На данный момент лондонский клуб единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    20.02.2017 22:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +284

      Kano 21 февраля 2017, 21:45

      Продлили чисто чтоб з/п поднять. А так со следующего сезона будет видно. Если выдаст хороший сезон то, опять продлят, и там уже не на год будет.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 февраля 2017, 16:33

      Школа Ювентуса!
      Пользуйтесь)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 февраля 2017, 00:06

      Похоже, Челси страхуется..
      Долгосрочный контракт подписывать не захотели..

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Таганский 21 февраля 2017, 04:32

      Скорее всего подписали на полгода, чтобы прибавить зарплату и расписать дополнительные бонусы . . . Короче, радостная новость!!!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Аристократ Олжик 21 февраля 2017, 10:46

      Лучше скажи - почему так сдулся в КП, ведь шел совсем неплохо??
      Не прёт??

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 21 февраля 2017, 00:03

      в будущем Моуриньо хотят вернуть

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      Рейтинг: +15

      KARE_pasan > Zelim2909 21 февраля 2017, 19:52

      Это спетая песня!

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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 февраля 2017, 22:45

      Шошошо?? Ради годика переговоры проводили, и на годик продлили???

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