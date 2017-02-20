Конте согласовал с «Челси» детали нового контракта

Главный тренер «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о продлении контракта. Текущее соглашение истекало летом 2019 года. Сообщается, что срок нового трудового договора будет рассчитан до середины 2020 года.

Итальянец пришел в «Челси» летом прошлого года. Под руководством 47-летнего специалиста синие в этом сезоне добились 13 подряд побед. На данный момент лондонский клуб единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ.