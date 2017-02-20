Немецкий футбольный союз попросил Анчелотти разъяснить свой поступок после матча с «Гертой»

Предлагаю повторить тот же жест в адрес футбольного союза
P.S. Очень уважаю Анчелотти
Наблюдательный комитет Немецкого футбольного союза сегодня обратился к главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти с просьбой дать объяснение своему поступку, совершенному после матча 21-го тура Бундеслиги с «Гертой» (1:1).
Напомним, по окончании встречи итальянский специалист показал в адрес болельщиков берлинской команды неприличный жест в виде среднего пальца.
В мюнхенском клубе сообщили, что Анчелотти, конечно же, выполнит данную просьбу.