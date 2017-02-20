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    Немецкий футбольный союз попросил Анчелотти разъяснить свой поступок после матча с «Гертой»

    Наблюдательный комитет Немецкого футбольного союза сегодня обратился к главному тренеру «Баварии» Карло Анчелотти с просьбой дать объяснение своему поступку, совершенному после матча 21-го тура Бундеслиги с «Гертой» (1:1).

    Напомним, по окончании встречи итальянский специалист показал в адрес болельщиков берлинской команды неприличный жест в виде среднего пальца.

    В мюнхенском клубе сообщили, что Анчелотти, конечно же, выполнит данную просьбу.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.02.2017 18:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 февраля 2017, 18:23

      Предлагаю повторить тот же жест в адрес футбольного союза

      P.S. Очень уважаю Анчелотти

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