Компани снова получил травму

да как так-то? он скоро по пути на тренировку будет травмы получать
Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани вновь травмировался.
Как сообщает источник, повреждение футболист получил во время одной из тренировок команды.
«Два дня назад Компани пожаловался на боль в ноге. Это не большая проблема, но с «Хаддерсфилдом» он был не в состоянии играть», — прокомментировал ситуацию главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, слова которого приводит Sportsmole.co.uk.
В нынешнем сезоне Венсан Компани из-за травм сыграл лишь в трех матчах АПЛ.