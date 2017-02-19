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    Компани снова получил травму

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани вновь травмировался.

    Как сообщает источник, повреждение футболист получил во время одной из тренировок команды.

    «Два дня назад Компани пожаловался на боль в ноге. Это не большая проблема, но с «Хаддерсфилдом» он был не в состоянии играть», — прокомментировал ситуацию главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, слова которого приводит Sportsmole.co.uk.

    В нынешнем сезоне Венсан Компани из-за травм сыграл лишь в трех матчах АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 08:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 февраля 2017, 10:49

      да как так-то? он скоро по пути на тренировку будет травмы получать

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      Рейтинг: +15

      KARE_pasan 19 февраля 2017, 12:30

      Очень жаль, такой мощный защитник был. Здоровья Винсан!

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