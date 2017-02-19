Компани снова получил травму

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани вновь травмировался.

Как сообщает источник, повреждение футболист получил во время одной из тренировок команды.

«Два дня назад Компани пожаловался на боль в ноге. Это не большая проблема, но с «Хаддерсфилдом» он был не в состоянии играть», — прокомментировал ситуацию главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, слова которого приводит Sportsmole.co.uk.

В нынешнем сезоне Венсан Компани из-за травм сыграл лишь в трех матчах АПЛ.