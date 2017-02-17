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    Дубль Ашампонга помог «Андерлехту» переиграть «Зенит»

    В матче 1/16 Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» закончился победой хозяев. Полузащитник бельгийцев Франк Ашампонг оформил дубль.

    1:0 – Ашампонг, 5

    2:0 – Ашампонг, 31

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 01:21
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 17 февраля 2017, 09:05

      положили Зенит на лопатки)))

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 17 февраля 2017, 09:00

      зенит любит себя загнать в самую жопу загнать,а потом вылазить оттуда...
      правда выходит редко...
      в ответке надо забивать 4 и тогда будет все в порядке...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 февраля 2017, 08:51

      Вот вам и супеклуб, один пиздёшь только. Теперь будем слушать как в следующем году они вновь будут Лигу Чемпионов выигрывать, а вэтом только разминаются. Позор на всю страну!

      3
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 17 февраля 2017, 08:51

      Маленький, да удаленький!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2017, 08:50

      Ну просто праздник какой-то.

      -2
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 17 февраля 2017, 08:40

      Одним словом - Зенит позорище.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2017, 08:26

      В ответной игре дома нужно выиграть 3:0 и Зениту идти дальше.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 февраля 2017, 08:24

      Да уж, до 5-ой минуты всё складывалось неплохо))
      Кокорина и Нету гнать из команды, хуже всех остальных сыграли вчера.

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 17 февраля 2017, 08:18

      Ростов рулит. Где эта вонючка питерская пусть рот свой открывает - ребята готовы.

      4
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 17 февраля 2017, 08:06

      Позор ) ДЕревяшки

      0
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