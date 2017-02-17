Дубль Ашампонга помог «Андерлехту» переиграть «Зенит»

положили Зенит на лопатки)))
В матче 1/16 Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» закончился победой хозяев. Полузащитник бельгийцев Франк Ашампонг оформил дубль.
1:0 – Ашампонг, 5
2:0 – Ашампонг, 31
В матче 1/16 Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» закончился победой хозяев. Полузащитник бельгийцев Франк Ашампонг оформил дубль.
1:0 – Ашампонг, 5
2:0 – Ашампонг, 31
положили Зенит на лопатки)))
зенит любит себя загнать в самую жопу загнать,а потом вылазить оттуда...
правда выходит редко...
в ответке надо забивать 4 и тогда будет все в порядке...
Вот вам и супеклуб, один пиздёшь только. Теперь будем слушать как в следующем году они вновь будут Лигу Чемпионов выигрывать, а вэтом только разминаются. Позор на всю страну!
Ну просто праздник какой-то.
В ответной игре дома нужно выиграть 3:0 и Зениту идти дальше.
Да уж, до 5-ой минуты всё складывалось неплохо))
Кокорина и Нету гнать из команды, хуже всех остальных сыграли вчера.
Ростов рулит. Где эта вонючка питерская пусть рот свой открывает - ребята готовы.