«Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 миллионов

Российский нефтегазовый гигант «Газпром» в рамках спонсорского контракта с «Оренбургом» перечислит на счета клуба свыше 900 миллионов рублей.

«Оренбург», в свою очередь, будет размещать рекламу компании на своей экипировке, баннерах, атрибутике, в клубном пресс-центре и автобусе, а также на официальных страницах в социальных сетях.

Напомним, что на зимний перерыв «Оренбург» ушел на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 12 очков.