«Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 миллионов

деньги на ветер, а у нас всегда так если не воруют так на ветер пускают, а пользы для народа для гос-ва ноль, а как для детишек так Первый канал или 5-й собирают по горсточке с бедных людишек но откуда же наши люди заживут прилично если гос-во распыляет средства налево направо
Российский нефтегазовый гигант «Газпром» в рамках спонсорского контракта с «Оренбургом» перечислит на счета клуба свыше 900 миллионов рублей.
«Оренбург», в свою очередь, будет размещать рекламу компании на своей экипировке, баннерах, атрибутике, в клубном пресс-центре и автобусе, а также на официальных страницах в социальных сетях.
Напомним, что на зимний перерыв «Оренбург» ушел на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 12 очков.