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    «Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 миллионов

    Российский нефтегазовый гигант «Газпром» в рамках спонсорского контракта с «Оренбургом» перечислит на счета клуба свыше 900 миллионов рублей.

    «Оренбург», в свою очередь, будет размещать рекламу компании на своей экипировке, баннерах, атрибутике, в клубном пресс-центре и автобусе, а также на официальных страницах в социальных сетях.

    Напомним, что на зимний перерыв «Оренбург» ушел на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 12 очков.

    Источник: Интерфакс

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    16.02.2017 14:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2017, 16:53

      деньги на ветер, а у нас всегда так если не воруют так на ветер пускают, а пользы для народа для гос-ва ноль, а как для детишек так Первый канал или 5-й собирают по горсточке с бедных людишек но откуда же наши люди заживут прилично если гос-во распыляет средства налево направо

      3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 16 февраля 2017, 16:31

      Когда же это тупое рарбазаривание народных денег в лице Газпрома прекратится? И главное зачем? Не проще ли тогда тупо назначить Зенит Вечным Чемпионом России по футболу и прекратить госсодержание клубов? Неужели у нас в стране некуда больше вложить деньги? Миллионы людей едва влачат существование, в основном несчастные пенсионеры. Спонсируйте их! Пускай 42 729 000 российских пенсионеров носят атрибутику Газпрома - вот вам реклама! Но деньги лучше им отдайте. Футболисты и так отнюдь не бедные люди, я уж не говорю про клубных функционеров.

      8
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 15:27

      Неплохое бабло. Должен в РПЛ удержаться. В 2018 г. в РПЛ будет 3 питерских команды, включая Тосно.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 февраля 2017, 15:25

      в ответ оренбург будет сливать матчи зениту)

      3
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      Рейтинг: +447

      alexidj 16 февраля 2017, 15:05

      Это у нас филиал Газпрома просто есть в городе который спонсирует клуб для народа который любит футбол..Дело не только в рекламе..

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > alexidj 16 февраля 2017, 15:37

      Да, Газпромом просто закрыл глаза на причуды дочки.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 февраля 2017, 14:32

      Нашли кому давать деньги! Я готов за половину этой суммы, до конца дней ходить в куртке и трусах с символикой "Газпром", польза от такой рекламы, будет одинаковой. Меня никто не знает, как собственно и никто не знает про существование ФК "Оренбург".

      5
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Болельщик Реал Мадрида 16 февраля 2017, 14:53

      "Мечты сбываются Газпром "

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