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    Матюиди ввел в поисковике запрос «жена Матюиди», чтобы поздравить супругу с Днем святого Валентина

    Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди воспользовался интернет-поисковиком, чтобы найти фотографию своей супруги для поздравления с днем всех влюбленных. Для нахождения совместного снимка с супругой Изабель, француз ввел запрос «жена Матюиди».

    Напомним, вчера «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Матюиди провел на поле все 90 минут матча.

    Источник: Twitter

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    15.02.2017 15:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 февраля 2017, 18:17

      Да это уже маразм! Каким боком эта нововсть относиться к футболу???? Напишите Блез в игре с Барселоной просто выжигал все живое на поле, а не кто что ел и чем посрал!!!

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 февраля 2017, 17:04

      Пора вводить понятие как журналисты-маньяки . . . Почему? Да потому что они так пристально следят за звёздами, что слов нет . . . ну реально помешанные озабоченные маньяки . . . Выслеживать Матюиди в интернете, и пытаться узнать что он ищет в поисковике??? А завтра что будут писать какого цвета моча и кал, были оставлены звездой в туалете, в известном пятизвёздочном ресторане??? Я бы наверное по каждому поводу и на каждого журналюгу подавал бы в суд, с обвинением в чрезмерном вмешательстве в личную жизнь и помешательство на моей персоне . . .

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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 15 февраля 2017, 15:41

      Так быстрее, что тут такого?

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      Рейтинг: +2509

      panmon > МашкинаЛяжка 15 февраля 2017, 15:59

      ну типа на телефоне нет фотки жены...
      У меня тоже нет нормальной совместной фотки на телефоне - не вижу ничего страшного в том как он нашел фотку!
      Но не отследить потом... Ему просто не до того было

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      Рейтинг: +71

      besk 15 февраля 2017, 15:36

      Уже удалил, понял что лоханулся))))

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