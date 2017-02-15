Матюиди ввел в поисковике запрос «жена Матюиди», чтобы поздравить супругу с Днем святого Валентина

Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди воспользовался интернет-поисковиком, чтобы найти фотографию своей супруги для поздравления с днем всех влюбленных. Для нахождения совместного снимка с супругой Изабель, француз ввел запрос «жена Матюиди».

Напомним, вчера «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Матюиди провел на поле все 90 минут матча.