Матюиди ввел в поисковике запрос «жена Матюиди», чтобы поздравить супругу с Днем святого Валентина

Да это уже маразм! Каким боком эта нововсть относиться к футболу???? Напишите Блез в игре с Барселоной просто выжигал все живое на поле, а не кто что ел и чем посрал!!!
Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди воспользовался интернет-поисковиком, чтобы найти фотографию своей супруги для поздравления с днем всех влюбленных. Для нахождения совместного снимка с супругой Изабель, француз ввел запрос «жена Матюиди».
Напомним, вчера «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Матюиди провел на поле все 90 минут матча.