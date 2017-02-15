Читатели «Бомбардира» считают, что Алексей Миранчук должен летом перейти в европейский клуб

«Бомбардир» подвел итоги опроса о дальнейшей карьере Алексея Миранчука. Большинство участников считает, что полузащитник «Локомотива» в ближайшее трансферное окно должен перейти в один из клубов Европы. Такого мнения придерживается 28% опрошенных.

Вторым по популярности стал вариант «остаться в «Локомотиве» и подписать новый контракт» — так считает 17% участников опроса. По 16% набрали варианты «уйти в «Спартак» сейчас» и «остаться в «Локомотиве» до конца этого контракта».