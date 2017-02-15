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    Читатели «Бомбардира» считают, что Алексей Миранчук должен летом перейти в европейский клуб

    «Бомбардир» подвел итоги опроса о дальнейшей карьере Алексея Миранчука. Большинство участников считает, что полузащитник «Локомотива» в ближайшее трансферное окно должен перейти в один из клубов Европы. Такого мнения придерживается 28% опрошенных.

    Вторым по популярности стал вариант «остаться в «Локомотиве» и подписать новый контракт» — так считает 17% участников опроса. По 16% набрали варианты «уйти в «Спартак» сейчас» и «остаться в «Локомотиве» до конца этого контракта».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 13:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 февраля 2017, 20:45

      Он ещё и для чемпионата России не дорос. Пусть в Локо продолжает тренироваться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 февраля 2017, 18:35

      можно и в Европу в Эстонию например !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 15 февраля 2017, 18:30

      Не надо фантазировать! Какая Европа? Игрок средний, даже по меркам РФПЛ. Посмотрите статистику. 0 голов, 0 передач за 10 игр. У меня такая же статистика, хотя я не сыграл ни одного матча. Самомнение как у Месси и Роналду, а уровень как у Камбарова , или Паршивлюка, а может и ниже.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 15 февраля 2017, 15:19

      Просто парень молодой, не опытный, а агенты его-башку ему дурят!!! Набивая за его имя бабки в свой карман. !!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > Степашкин Вова 16 февраля 2017, 11:10

      Агентам без разницы, какого уровня его имя) Им-то финансовый вопрос важен, а не лучшее место для развития клиента, как футболиста)

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 15 февраля 2017, 14:52

      Европейские клубы считаю, что Миранчук дно и бездарь. И нах0й им не нужен.

      5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 февраля 2017, 14:50

      Чушь.

      3
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 15 февраля 2017, 14:46

      В европу, только если в порно сниматься.

      3
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      Рейтинг: +33

      pandora777 15 февраля 2017, 14:44

      Какая европа ?? фнл вот уровень его

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 15 февраля 2017, 14:14

      очередная дутая звезда----журналисты отрабатывают заказ

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 февраля 2017, 13:58

      Сначала надо убрать лимит,потом срезать им з/п. Никто с такими з/п и без конкуренции даже и слышать ни о какой европе и не хотят.Дома и так лучше кормят,нафига куда то стремиться?

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