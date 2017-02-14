Селюк: «Урал»? Джафар подписал соглашение с другим клубом»

Агент форварда Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк детально рассказал о том, почему его клиент не стал игроком «Урала». Напомним, что 18-летний игрок из Буркина-Фасо находился на просмотре в екатеринбургском клубе.

«Что значит «Урал» отказался подписывать с ним контракт? Просто Джафар подписал соглашение с другим клубом. С каким? Когда вы узнаете название команды, все вопросы сами собой отпадут. Через день, думаю, все узнаете.

А «Урал»... Нет, не хочу ничего пока говорить», – сказал Селюк.

Напомним, что Джафар проходил просмотр в ЦСКА, но не подошел армейцам.