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Селюк: «Урал»? Джафар подписал соглашение с другим клубом»

14 февраля 2017, 06:48
18

Агент форварда Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк детально рассказал о том, почему его клиент не стал игроком «Урала». Напомним, что 18-летний игрок из Буркина-Фасо находился на просмотре в екатеринбургском клубе.

«Что значит «Урал» отказался подписывать с ним контракт? Просто Джафар подписал соглашение с другим клубом. С каким? Когда вы узнаете название команды, все вопросы сами собой отпадут. Через день, думаю, все узнаете.

А «Урал»... Нет, не хочу ничего пока говорить», – сказал Селюк.

Напомним, что Джафар проходил просмотр в ЦСКА, но не подошел армейцам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (18)
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vladimir-7
1487048830
Никуда он не перешёл, Селюк просто оправдывается и никуда Джафара пристроить не может.
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овертайм
1487049883
селюк- гавнюк) цену себе и своим недофутболистам набивает
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Фан666
1487050526
Подписал контракт с какой-нибудь Тонделлой наверное и рад до усрачки
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ДикийАлекс
1487050993
По всем клубам РФПЛ по сборам потаскает и потом послужную биографию ему накатает перед будущими работодателями,мол:"все клубы России за него боролись,да не достался никому лакомый кусочек,для вас сберёг")
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Pro100Kid
1487053067
Наверное с таким же топ клубом как и Траоре подписал контракт))
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Igor Belousov
1487053879
а зря
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bset
1487056453
https://bombardir.ru/news/497125#23989282 - а я говорил
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Gullit 76
1487058078
В Таиланд продал - чтобы вопросы отпали.
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sir_Alex
1487058697
Селюк: «Урал»? Джафар подписал соглашение с "Барселоной"!
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STALKER27
1487059603
Интриган этот Селюк
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