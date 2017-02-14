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    Селюк: «Урал»? Джафар подписал соглашение с другим клубом»

    Агент форварда Абдуллы Джафара Дмитрий Селюк детально рассказал о том, почему его клиент не стал игроком «Урала». Напомним, что 18-летний игрок из Буркина-Фасо находился на просмотре в екатеринбургском клубе.

    «Что значит «Урал» отказался подписывать с ним контракт? Просто Джафар подписал соглашение с другим клубом. С каким? Когда вы узнаете название команды, все вопросы сами собой отпадут. Через день, думаю, все узнаете.

    А «Урал»... Нет, не хочу ничего пока говорить», – сказал Селюк.

    Напомним, что Джафар проходил просмотр в ЦСКА, но не подошел армейцам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2017 06:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 16 февраля 2017, 08:27

      с Балтикой))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 февраля 2017, 11:06

      Интриган этот Селюк

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 февраля 2017, 10:51

      Селюк: «Урал»? Джафар подписал соглашение с "Барселоной"!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2017, 10:41

      В Таиланд продал - чтобы вопросы отпали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 14 февраля 2017, 10:25

      "....с другим клубом. С каким? Когда вы узнаете название команды, все вопросы сами собой отпадут." - Ну просто гениальная конструкция!....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 февраля 2017, 10:14

      https://bombardir.ru/news/497125#23989282 - а я говорил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 февраля 2017, 09:46

      есть вероятность что уедет в европу

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 февраля 2017, 09:31

      а зря

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 14 февраля 2017, 09:17

      Наверное с таким же топ клубом как и Траоре подписал контракт))

      3
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 14 февраля 2017, 08:43

      По всем клубам РФПЛ по сборам потаскает и потом послужную биографию ему накатает перед будущими работодателями,мол:"все клубы России за него боролись,да не достался никому лакомый кусочек,для вас сберёг")

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