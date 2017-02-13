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    «Крылья Советов» проявляют интерес к нападающему «Томи»

    Нападающий «Томи» Павел Кудряшов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Напомним, что из-за финансовых проблем нынешней зимой томский клуб уже покинула большая группа игроков.

    В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в семи встречах РФПЛ, не совершив ни одного результативного действия. В молодежном первенстве Кудряшов провел 11 матчей, в которых отличился три раза. Также на счету форварда один поединок в Кубке России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      forward163 14 февраля 2017, 08:06

      обидно что в помойщиков превращаемся... купить за дешево - продать за дорого, только вот хлам в команде зачем нужен? с таким же успехом можно своих парней из дубля заиграть.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 февраля 2017, 23:32

      ой да не нужны такие спецы возьмите хоть нормального напа пожалуйста!!

      -1
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      Рейтинг: +12

      RadmirkaMin 13 февраля 2017, 19:34

      Крылья снова набирают весь шлак....

      0
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