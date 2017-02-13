«Крылья Советов» проявляют интерес к нападающему «Томи»

Нападающий «Томи» Павел Кудряшов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Напомним, что из-за финансовых проблем нынешней зимой томский клуб уже покинула большая группа игроков.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в семи встречах РФПЛ, не совершив ни одного результативного действия. В молодежном первенстве Кудряшов провел 11 матчей, в которых отличился три раза. Также на счету форварда один поединок в Кубке России.