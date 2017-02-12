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    «Манчестер Юнайтед» согласен увеличить зарплату Де Хеа

    «Манчестер Юнайтед» готов предоставить вратарю команды Давиду Де Хеа новый контракт на улучшенных условиях. Как утверждается, манкунианцы согласны платить испанскому голкиперу 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение Де Хеа истекает через два года. Главным претендентом на футболиста считается «Реал».

    В текущем сезоне голкипер провел в чемпионате Англии 25 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 08:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 13 февраля 2017, 14:00

      Он еще в прошлом сезоне заслужил, только видно что Маур боится что уйдет в реал. Хотя Де Хеа молоток!!!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 февраля 2017, 10:13

      заслужил!

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 12 февраля 2017, 12:29

      Он стоит этих денег! Удачи ему!!!!

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      Рейтинг: +264

      dimid 12 февраля 2017, 11:32

      хороший вратарь, стоит того.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 февраля 2017, 10:22

      Правильно, он сейчас хорош и необходим команде!

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      Рейтинг: +93

      Borz1 12 февраля 2017, 08:51

      Стоит

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