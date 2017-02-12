«Манчестер Юнайтед» согласен увеличить зарплату Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» готов предоставить вратарю команды Давиду Де Хеа новый контракт на улучшенных условиях. Как утверждается, манкунианцы согласны платить испанскому голкиперу 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Нынешнее соглашение Де Хеа истекает через два года. Главным претендентом на футболиста считается «Реал».

В текущем сезоне голкипер провел в чемпионате Англии 25 матчей, 10 из которых отстоял на ноль.