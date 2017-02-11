Малафеев: «Крестовский» не похож ни на один другой стадион»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал об открытии стадиона «Крестовский».

«Моя карьера завершилась, мне не удалось сыграть на новом стадионе. Но я первый из футболистов «Зенита», кто вышел в центр поля. Долго думал, с чем эмоции будут сравнимы, с каким стадионом можно сравнить новую арену. Но она ни на одну не похожа», – заявил Малафеев.

В 2011-м году Малафеев вошел в пятерку лучших вратарей мира по версии издания ESPN.