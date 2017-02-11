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    Малафеев: «Крестовский» не похож ни на один другой стадион»

    Экс-футболист «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал об открытии стадиона «Крестовский».

    «Моя карьера завершилась, мне не удалось сыграть на новом стадионе. Но я первый из футболистов «Зенита», кто вышел в центр поля. Долго думал, с чем эмоции будут сравнимы, с каким стадионом можно сравнить новую арену. Но она ни на одну не похожа», – заявил Малафеев.

    В 2011-м году Малафеев вошел в пятерку лучших вратарей мира по версии издания ESPN.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2017 19:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 16 февраля 2017, 08:13

      как он может называться лучшим-если это реальное разворовывание бабла?гордиться тем что больше всех спиздили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 12 февраля 2017, 21:21

      Еще бы, и ценник тоже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 12 февраля 2017, 19:14

      Не знаю как внутри, но когда едешь по ЗСД - впечатляет!
      Если сравнивать с "дворовой коробкой" ЦСКА и во сколько она обошлась (примерно 320лям зелени на 60р. =19 лярдов), то вполне адекватно.
      Хотя с долгостроем и и всякой хернёй, творившейся всё время строительства категорически не согласен!

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 февраля 2017, 15:42

      правильно и сравнить не с чем
      другие стадионы и дешевле в 100 раз и лучше

      -1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > alll-1 12 февраля 2017, 20:24

      Дешево не значит лучше.Думаю для игр зимой комфортно будет и футболистам и болелам.Бесспорно самый лучший в России.

      3
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 12 февраля 2017, 14:00

      конечно не похож -за эти деньги люди космодром строят

      0
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 13:13

      У всех стадионы ,а это цирк

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2017, 12:58

      Руководство обобрало питерское население и теперь заявляет, что все деньги
      ушли на строительство стадиона и его инфраструктуру и билеты для болельщиков
      будут неподъемные.

      -1
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      Рейтинг: +7810

      BarStep > vladimir-7 12 февраля 2017, 13:43

      Руководство чего? Бред какой то пишешь...

      4
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 > vladimir-7 13 февраля 2017, 10:46

      Вы когда пишите такой бред, хотя бы обосновывайте! Каким образом обобрали питерское население??? Залезли каждому петербуржцу в карман и за счет этого построили стадион???

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 12:43

      Я лично стадион не видел , поеду в Питер посмотрю и будет у меня моё личное мнение а так конечно долгострой ну очень дорогой слишком.........

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 20:21

      Адекватный коментарий+

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 февраля 2017, 11:05

      баблососовый долгострой.

      -2
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      Рейтинг: +7810

      BarStep 12 февраля 2017, 10:44

      Стадион и инфраструктура - супер! И стоимость объекта вполне сопоставима такому сложному инженерному сооружению... Все норм

      3
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