Дедечко может вернуться в «СКА-Хабаровск»

Новость вообще то не такая важная , но главное что человек без дела своего не останется и денежки для себя ещё в футболе заработает . А ВОТ У МЕНЯ ЗАВОД ВСТАЛ и уволили нас и теперь ищу где денежки для семьи заработать...........
Хавбек Денис Дедечко не подошел тренерскому штабу «Анжи».
Как сообщает источник, украинский футболист может перейти в «СКА-Хабаровск», за который он играл в первой части сезона, сообщает «Динамомания».
Напомним, что в нынешнем сезоне 29-летний хавбек выходил на поле в 20-ти матчах первенства ФНЛ, в которых забил один гол. Сейчас он имеет статус свободного агента.