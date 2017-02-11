Дедечко может вернуться в «СКА-Хабаровск»

Хавбек Денис Дедечко не подошел тренерскому штабу «Анжи».

Как сообщает источник, украинский футболист может перейти в «СКА-Хабаровск», за который он играл в первой части сезона, сообщает «Динамомания».

Напомним, что в нынешнем сезоне 29-летний хавбек выходил на поле в 20-ти матчах первенства ФНЛ, в которых забил один гол. Сейчас он имеет статус свободного агента.