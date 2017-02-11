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    Дедечко может вернуться в «СКА-Хабаровск»

    Хавбек Денис Дедечко не подошел тренерскому штабу «Анжи».

    Как сообщает источник, украинский футболист может перейти в «СКА-Хабаровск», за который он играл в первой части сезона, сообщает «Динамомания».

    Напомним, что в нынешнем сезоне 29-летний хавбек выходил на поле в 20-ти матчах первенства ФНЛ, в которых забил один гол. Сейчас он имеет статус свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 11:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 12:36

      Новость вообще то не такая важная , но главное что человек без дела своего не останется и денежки для себя ещё в футболе заработает . А ВОТ У МЕНЯ ЗАВОД ВСТАЛ и уволили нас и теперь ищу где денежки для семьи заработать...........

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      Рейтинг: +281

      serhz 11 февраля 2017, 13:52

      А у меня собачка сейчас вернётся с прогулки .

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